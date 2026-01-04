HRVATSKA U PANICI: "Srbija je pomogla Sloveniji!"

Najnovije vesti vezane za Srbiju - stižu iz Hrvatske, a tiču se Slovenije.

Paul Swinney / Alamy / Alamy / Profimedia

Zvuči čudno, ali... kada je vaterpolo u pitanju, a predstojeći spektakl, prvenstvo Evrope, održaće se u Beogradu, upravo je tako.

Evo kako je o svemu tome hrvatsku javnost obavestio tamošnji "Večernji list":

"Slovenačka vaterpolo reprezentacija za nadolazeće Evropsko prvenstvo u Beogradu pojačala se iskusnim srpskim golmanom. Upravo će Slovenci biti prvi protivnici Hrvatske na otvaranju nadmetanja, što najavljuje znatno izazovniji dvoboj za Barakude.

Hrvatska vaterpo selekcija s velikim ambicijama putuje na šampionat Evrope koji će se održati u Beogradu od 10. do 25. januara 2026. godine, no već na samom otvaranju čeka ih naoko lagan, ali i potencijalno nezgodan zadatak.

Prvi protivnik u grupi B biće Slovenija, reprezentacija koja je povukla neočekivan, ali strateški izuzetno važan potez.

Selektor Mirko Vičević na završne pripreme u Kranj pozvao je 22 igrača, a na spisku se našlo i jedno ime koje je posebno odjeknulo regijom, ono novog golmana - Milana Bulajića.

Reč je o igraču koji trenutno brani za srpski Zemun i koji bi trebalo da donese novu dimenziju u igri naših suseda, čime će okršaj s Hrvatskom 11. januara dobiti na dodatnoj težini.

Dete Partizana, branio za Srbiju!

Uključivanje Bulajića u slovenačku ekipu nije slučajan potez, već rešenje dugogodišnjeg problema. Kako navode lokalni mediji, u Sloveniji hronično nedostaje iskusnih golmana, a izuzev Jure Betona, nemaju igrača na toj poziciji s potrebnim međunarodnim iskustvom. Bulajić, opisan kao 'dete beogradskog Partizana' koji je u karijeri branio za mlađe reprezentativne selekcije Srbije, trebalo bi da popuni tu osetljivu prazninu. Njegov dolazak nije samo kratkoročno pojačanje za Euro, već i dugoročna investicija koja slovenačkoj reprezentaciji podiže ambicije i konkurentnost na velikim takmičenjima.

Slovencima će svako pojačanje biti dobrodošlo, s obzirom na to da se nalaze u veoma zahtevnoj grupi. Osim Hrvatske, aktuelnih evropskih vicešampiona koji su u finalu 2024. u Zagrebu tesno poraženi od Španije, protivnici će im biti i Grčka, osvajač bronze s poslednjeg Svetskog prvenstva, te uvek neugodna Gruzija. Za slovenačku selekciju, koja će u Beogradu šesti put nastupiti na evropskoj smotri, a treći put zaredom, svaki bod biće od neprocenjive važnosti. Njihov najbolji plasman dosad je jedanaesto mesto iz debitantskog nastupa u Firenci davne 1999. godine", piše pomenuti medij.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju