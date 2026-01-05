TIP PREDLAŽE ZA PONEDELJAK: "Faraoni" krče sebi put ka finalu
* Alžir na svom terenu zna samo za pobede
NAŠ PREDLOG
17.00: EGIPAT - BENIN 1 (1.50)
18.30: GALATASARAJ - TRABZON 3+ (1.65)
19.30: Makabi Haifa - Hapoel Haifa GG&3+ (1.90)
20.00: Nigerija - Mozambik 2-3 (2.00)
20.00: MC ALŽIR - KONSTANTINI 1 (1.67)
20.30: Benevento - Krotone 0-2 (1.65)
20.30: Kozenca - Monopoli 1 (1.70)
20.45: Monpelje - Dankark 1 (2.20)
21.00: Lester - VBA GG (1.65)
21.15: Vizela - Torense 1 (1.95)
Preporučujemo
LAGANA DVOJKA U HENDIKEPU: Gosti nisu izgubili u prvenstvu od septembra
05. 01. 2026. u 09:37 >> 13:37
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
05. 01. 2026. u 07:30 >> 12:54
AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao
Najnovije vesti iz tenisa tiču se najboljeg igrača sveta svih vremena i - Australije.
05. 01. 2026. u 18:25
VLADIMIR PUTIN JE PRESREĆAN: "Ovo je velika, zajednička pobeda!"
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... stvari se menjaju. I to više ne polako. A najnovija vest - obradovala je ruskog predsednika, Vladimira Putina.
05. 01. 2026. u 17:05
TO BI BILO TO? Novak Đoković rešio da ne igra za Srbiju
Najnovije vesti iz tenisa tiču se srpske reprezentacije i njenog predstojećeg učešća u Dejvis kupu.
05. 01. 2026. u 12:06
Komentari (0)