TIP PREDLAŽE ZA PONEDELJAK: "Faraoni" krče sebi put ka finalu

Žarko Urošević

05. 01. 2026. u 12:35

* Alžir na svom terenu zna samo za pobede

NAŠ PREDLOG

17.00: EGIPAT - BENIN  1  (1.50)

18.30: GALATASARAJ - TRABZON  3+ (1.65)

19.30: Makabi Haifa - Hapoel Haifa  GG&3+ (1.90)

20.00: Nigerija - Mozambik  2-3  (2.00)

20.00: MC ALŽIR - KONSTANTINI 1  (1.67)

20.30: Benevento - Krotone  0-2  (1.65)

20.30: Kozenca - Monopoli  1  (1.70)

20.45: Monpelje - Dankark  1  (2.20)

21.00: Lester - VBA  GG  (1.65)

21.15: Vizela - Torense  1  (1.95)

