ŽELEZNIČAR DOVEO POJAČANJE: Francuz stigao u Pančevo!

FK Železničar doveo je još jedno pojačanje u zimskom prelaznom roku. U Pančevo je stigao francuski vezista Klemon Lerno.

Železničar je sa Francuzom potpisao ugovor do leta 2028. godine.

"Veoma sam srećan što sam ovde. Ovo je moj prvi put u Srbiji i utisci su sjajni. Imam velike ambicije u nastavku sezone. Želim da pomognem timu da ostvari ciljeve i ako možemo da izborimo jedno od mesta koje vode u Evropu. Nadam se da će nas navijači podržati u velikom broju", prvi su utisci Lernoa.

Došao je kao slobodan igrač, a poslednji klub mu je bio Celje.

