"SLAŽETE, IZMISLITE I BAŠ VAS BRIGA" Vučić o navodima da je prodao Imlek: To su uradili blokaderi
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanosti povodom otvaranja bolnice ''Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar“ u Trebinju.
Nakon svečanosti, Vučić je govorio o navodima da je prodao Imlek Sorošu, predsednik kaže:
- Sve naše mlekare, sva naša vodoizvorišta, prodata su između 2003. i 2007 prodali su ih blokaderi. Tačka. Niko od nas nikada nije učestvovao u prodaji. Ali kada morate i takvim lažima da se služite, šta da vam radim. Prodali su nam i sve uljare, skoro sve sojare, najveći deo šećerana, konditorsku industriju kompletnu sem Pionira, koji je otišao u privatne ruke naše čoveka. Mi ćemo to polako sada da vraćamo u srpske ruke. To je taj način - slažete, izmislite i baš vas briga.
Preporučujemo
"NAPADI NA SRBIJU NISU PROFESIONALIZAM": Gordana Uzelac odgovorila Veljkoviću
05. 01. 2026. u 20:41
OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.
05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)