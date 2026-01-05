"SLAŽETE, IZMISLITE I BAŠ VAS BRIGA" Vučić o navodima da je prodao Imlek: To su uradili blokaderi

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanosti povodom otvaranja bolnice ''Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar“ u Trebinju.

Foto: Printscreen/Tanjug

Nakon svečanosti, Vučić je govorio o navodima da je prodao Imlek Sorošu, predsednik kaže:

- Sve naše mlekare, sva naša vodoizvorišta, prodata su između 2003. i 2007 prodali su ih blokaderi. Tačka. Niko od nas nikada nije učestvovao u prodaji. Ali kada morate i takvim lažima da se služite, šta da vam radim. Prodali su nam i sve uljare, skoro sve sojare, najveći deo šećerana, konditorsku industriju kompletnu sem Pionira, koji je otišao u privatne ruke naše čoveka. Mi ćemo to polako sada da vraćamo u srpske ruke. To je taj način - slažete, izmislite i baš vas briga.