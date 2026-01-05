Politika

"SLAŽETE, IZMISLITE I BAŠ VAS BRIGA" Vučić o navodima da je prodao Imlek: To su uradili blokaderi

В. Н.

05. 01. 2026. u 14:34

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanosti povodom otvaranja bolnice ''Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar“ u Trebinju.

СЛАЖЕТЕ, ИЗМИСЛИТЕ И БАШ ВАС БРИГА Вучић о наводима да је продао Имлек: То су урадили блокадери

Foto: Printscreen/Tanjug

Nakon svečanosti, Vučić je govorio o navodima da je prodao Imlek Sorošu, predsednik kaže: 

- Sve naše mlekare, sva naša vodoizvorišta, prodata su između 2003. i 2007 prodali su ih blokaderi. Tačka. Niko od nas nikada nije učestvovao u prodaji. Ali kada morate i takvim lažima da se služite, šta da vam radim. Prodali su nam i sve uljare, skoro sve sojare, najveći deo šećerana, konditorsku industriju kompletnu sem Pionira, koji je otišao u privatne ruke naše čoveka. Mi ćemo to polako sada da vraćamo u srpske ruke. To je taj način - slažete, izmislite i baš vas briga.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
Svet

0 21

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao

AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao