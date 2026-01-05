JUČE JE PROŠAO TIKET SASTAVLJEN OD TENISKIH MEČEVA: Fokina opravdava ulogu favorita, Kirjos je dugo van terena...
ZA danas smo vam spremili još tri predloga.
Tiket koji je juče prošao možete pogledati OVDE.
ATP Brizbejn
2.00 Nakašima - Davidovič Fokina 2 (1,63)
3.30 Mpeši Perikard - Pol 2 (1,58)
5.30 Kirjos - Kovačević 2 (1,67)
Kvota: 4,30
AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao
Najnovije vesti iz tenisa tiču se najboljeg igrača sveta svih vremena i - Australije.
05. 01. 2026. u 18:25
VLADIMIR PUTIN JE PRESREĆAN: "Ovo je velika, zajednička pobeda!"
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... stvari se menjaju. I to više ne polako. A najnovija vest - obradovala je ruskog predsednika, Vladimira Putina.
05. 01. 2026. u 17:05
TO BI BILO TO? Novak Đoković rešio da ne igra za Srbiju
Najnovije vesti iz tenisa tiču se srpske reprezentacije i njenog predstojećeg učešća u Dejvis kupu.
05. 01. 2026. u 12:06
