TIP ostali sportovi

JUČE JE PROŠAO TIKET SASTAVLJEN OD TENISKIH MEČEVA: Fokina opravdava ulogu favorita, Kirjos je dugo van terena...

Marko Milosavljević

05. 01. 2026. u 13:10

ZA danas smo vam spremili još tri predloga.

ЈУЧЕ ЈЕ ПРОШАО ТИКЕТ САСТАВЉЕН ОД ТЕНИСКИХ МЕЧЕВА: Фокина оправдава улогу фаворита, Кирјос је дуго ван терена...

FOTO: Tanjug/AP

Tiket koji je juče prošao možete pogledati OVDE.

ATP Brizbejn

2.00 Nakašima - Davidovič Fokina 2 (1,63)

3.30 Mpeši Perikard - Pol 2 (1,58)

5.30 Kirjos - Kovačević 2 (1,67)

Kvota: 4,30

