Fudbal

ŠTA SE DEŠAVA SA JOVANOM MILOŠEVIĆEM? Oglasio se Predrag Mijatović i otkrio da li se sjajni napadač vraća u Partizan

Новости онлине

05. 01. 2026. u 13:04

Partizan ne odustaje od Jovana Miloševića. I to je dobra vest za navijače crno-belih.

ШТА СЕ ДЕШАВА СА ЈОВАНОМ МИЛОШЕВИЋЕМ? Огласио се Предраг Мијатовић и открио да ли се сјајни нападач враћа у Партизан

FOTO: Ata images

Čelnici jesenjeg prvaka Superlige veruju da će najbolji strelac i najbolji igrač tima biti tu i na proleće, ponovo kao pozajmljeni fudbaler Štutgarta.

Iz Partizana javljaju da je ponuda za novu pozajmicu perpektivnog igrača poslata.

- To što Milošević trenira sa igračima Štutgarta, nije ništa novo i neobično", započeo je potpredsednik Partizana Predrag Mijatović u razgovoru za "Sportski žurnal".

Nastavio je u istom ritmu.

- Milošević je bio obavezan da se po isteku pozajmice u Partizanu, pojavi u Štutgartu... Pre nekoliko dana poslali smo zahtev Štutgartu za novu pozajmicu Jovana Miloševića uz opciju otkupa ugovora po isteku. Još nismo dobili odgovor, tako da će Milošević nastaviti da trenira u Nemačkoj dok se klubovi ne dogovore.

Prethodno je Milošević morao da se javi 3. janura na okpljanje Štutgarta. Partizan želi da zadrži Miloševića, a sam igrač je takođe zainteresovan da ostane u Humskoj.

Ostaje da se vidi da li će obe strane uspeti da realizuju svoje planove. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRABRI MADURO AMERIKANCIMA SASUO ISTINU U LICE: Ja sam pošten čovek, predsednik svoje zemlje (VIDEO)

HRABRI MADURO AMERIKANCIMA SASUO ISTINU U LICE: Ja sam pošten čovek, predsednik svoje zemlje (VIDEO)