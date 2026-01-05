ŠTA SE DEŠAVA SA JOVANOM MILOŠEVIĆEM? Oglasio se Predrag Mijatović i otkrio da li se sjajni napadač vraća u Partizan

Partizan ne odustaje od Jovana Miloševića. I to je dobra vest za navijače crno-belih.

FOTO: Ata images

Čelnici jesenjeg prvaka Superlige veruju da će najbolji strelac i najbolji igrač tima biti tu i na proleće, ponovo kao pozajmljeni fudbaler Štutgarta.

Iz Partizana javljaju da je ponuda za novu pozajmicu perpektivnog igrača poslata.

- To što Milošević trenira sa igračima Štutgarta, nije ništa novo i neobično", započeo je potpredsednik Partizana Predrag Mijatović u razgovoru za "Sportski žurnal".

Nastavio je u istom ritmu.

- Milošević je bio obavezan da se po isteku pozajmice u Partizanu, pojavi u Štutgartu... Pre nekoliko dana poslali smo zahtev Štutgartu za novu pozajmicu Jovana Miloševića uz opciju otkupa ugovora po isteku. Još nismo dobili odgovor, tako da će Milošević nastaviti da trenira u Nemačkoj dok se klubovi ne dogovore.

Prethodno je Milošević morao da se javi 3. janura na okpljanje Štutgarta. Partizan želi da zadrži Miloševića, a sam igrač je takođe zainteresovan da ostane u Humskoj.

Ostaje da se vidi da li će obe strane uspeti da realizuju svoje planove.