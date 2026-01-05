Politika

"POTPISALI SMO VELIKI UGOVOR, DRUGI ME ČEKA ZA PET DANA" Vučić najavio velike vesti vezano za vojsku

P. Đurđević

05. 01. 2026. u 14:55

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas iz Trebinja da je veoma zadovoljan po pitanju vojske i naoružanja.

FOTO TANJUG/DIMITRIJE NIKOLIĆ

- Veoma sam zadovoljan, jedan veliki ugovor smo potpisali pre tri dana, drugi me čeka za pet dana, a onda još jedan. Govorim o strateški i taktički snaženju naše armije i mogu da garantujem čvrstu, snažnu odbranu od bilo koga i nemogućnost napada bilo koga na teritoriju Republika Srbije - rekao je Vučić.

