"POTPISALI SMO VELIKI UGOVOR, DRUGI ME ČEKA ZA PET DANA" Vučić najavio velike vesti vezano za vojsku
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas iz Trebinja da je veoma zadovoljan po pitanju vojske i naoružanja.
- Veoma sam zadovoljan, jedan veliki ugovor smo potpisali pre tri dana, drugi me čeka za pet dana, a onda još jedan. Govorim o strateški i taktički snaženju naše armije i mogu da garantujem čvrstu, snažnu odbranu od bilo koga i nemogućnost napada bilo koga na teritoriju Republika Srbije - rekao je Vučić.
