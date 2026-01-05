Ručak dana

PRŽENA GOVEDINA SA POVRĆEM: Brz i ukusan obrok u jednoj činiji

Milena Tomasevic

05. 01. 2026. u 16:00

Sočna mlevena govedina, hrskavo povrće i uravnotežen ukus soja sosa – ovo jelo spremno je za samo nekoliko minuta i savršeno se služi preko toplog pirinča za obrok bez stresa.

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 110 gr mlevenog goveđeg mesa
  • 280 gr zelene boranije 
  • 120 gr šargarepe (u štapićima)
  • 1 kašičica susamovog ili maslinovog ulja
  • 1 kašika soja sosa
  • 1 kašičica mlevenog belog luka
  • 1 šolja kuvanog pirinča

Priprema

Zagrejte ulje u velikom tiganju na srednje jakoj vatri. Dodajte mleveno goveđe meso i pržite dok ne porumeni, usitnjavajući ga kašikom. Dodajte beli luk, zelenu boraniju i šargarepu. Pržite, mešajući, dok povrće ne omekša i ostane blago hrskavo. Umešajte soja sos i kuvajte još 1–2 minuta da se ukusi sjedine. Skinite sa vatre i servirajte uz kuvani pirinač. 

Prijatno!

