PRŽENA GOVEDINA SA POVRĆEM: Brz i ukusan obrok u jednoj činiji
Sočna mlevena govedina, hrskavo povrće i uravnotežen ukus soja sosa – ovo jelo spremno je za samo nekoliko minuta i savršeno se služi preko toplog pirinča za obrok bez stresa.
Sastojci
- 110 gr mlevenog goveđeg mesa
- 280 gr zelene boranije
- 120 gr šargarepe (u štapićima)
- 1 kašičica susamovog ili maslinovog ulja
- 1 kašika soja sosa
- 1 kašičica mlevenog belog luka
- 1 šolja kuvanog pirinča
Priprema
Zagrejte ulje u velikom tiganju na srednje jakoj vatri. Dodajte mleveno goveđe meso i pržite dok ne porumeni, usitnjavajući ga kašikom. Dodajte beli luk, zelenu boraniju i šargarepu. Pržite, mešajući, dok povrće ne omekša i ostane blago hrskavo. Umešajte soja sos i kuvajte još 1–2 minuta da se ukusi sjedine. Skinite sa vatre i servirajte uz kuvani pirinač.
Prijatno!
