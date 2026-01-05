Tenis

TO BI BILO TO? Novak Đoković rešio da ne igra za Srbiju

05. 01. 2026. u 12:06

Najnovije vesti iz tenisa tiču se srpske reprezentacije i njenog predstojećeg učešća u Dejvis kupu.

FOTO: M. Vukadinović


Saopštenje Teniskog saveza Srbije prenosimo u celosti:


"Selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Viktor Troicki odredio je spisak putnika za Čile, na 1. krug kvalifikacija za F8 u Bolonji. Na šljaku u Santijagu izaći će Hamad Međedović (81. na ATP listi), Dušan Lajović (121), debitant Ognjen Milić (469) i dubl specijalisti braća Sabanov, Matej (175) i Ivan (200).

Spisak reprezentacije podložan je promeni sve do žreba za meč, koji će biti obavljen u četvrtak 5. februara, a mečevi, po sistemu dva singla (prvi protiv drugo igrača reprezentacije) na programu su u petak 6. februara i dubl i dva singla (prvi igrači timova, pa drugi igrači timova) na programu su u subotu 7. februara.

Na spisku selektora Troickog nema najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića (4. na svetu), Miomira Kecmanovića (51.) i Lasla Đerea (95.).

Podsećamo, duel u Čileu je na programu po završetku Australija opena, a ukoliko pobedi, reprezentaciju Srbije očekuje gostovanje Španiji u septembru 2026.

U slučaju poraza, Srbija igra meč Svetske grupe 1, takođe u septembru, a protivnik će biti određen žrebom.

Debitant u dresu Srbije je Ognjen Milić, koji je rezultatima u 2025. godini skočio na ATP listi ispod 500. pozicije, a nedavno je na Nekst-džen mastersu u Džedi bio pozvan kao zvanični sparing partner najboljim mladim igračima prošle godine.", ističe se u saopštenju TSS-a.

Novak Đoković - učinak u 2025. godini

U 2025. godini Nole je doživeo 11 poraza (uz 39 pobeda), a na grend slem turnirima je stigao do četiri polufinala - Australijan opena (predaja zbog pucanja mišića), potom i na Rolan Garosu (poraz bez osvojenog seta od Janika Sinera), zatim i Vimbldona (gde prvi put od 2017. nije igrao u finalu), i polufinala Ju-Es opena (poraz od Karlosa Alkaraza sa 3:0).

