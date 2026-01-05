TO BI BILO TO? Novak Đoković rešio da ne igra za Srbiju
Najnovije vesti iz tenisa tiču se srpske reprezentacije i njenog predstojećeg učešća u Dejvis kupu.
Saopštenje Teniskog saveza Srbije prenosimo u celosti:
"Selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Viktor Troicki odredio je spisak putnika za Čile, na 1. krug kvalifikacija za F8 u Bolonji. Na šljaku u Santijagu izaći će Hamad Međedović (81. na ATP listi), Dušan Lajović (121), debitant Ognjen Milić (469) i dubl specijalisti braća Sabanov, Matej (175) i Ivan (200).
Spisak reprezentacije podložan je promeni sve do žreba za meč, koji će biti obavljen u četvrtak 5. februara, a mečevi, po sistemu dva singla (prvi protiv drugo igrača reprezentacije) na programu su u petak 6. februara i dubl i dva singla (prvi igrači timova, pa drugi igrači timova) na programu su u subotu 7. februara.
Na spisku selektora Troickog nema najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića (4. na svetu), Miomira Kecmanovića (51.) i Lasla Đerea (95.).
Podsećamo, duel u Čileu je na programu po završetku Australija opena, a ukoliko pobedi, reprezentaciju Srbije očekuje gostovanje Španiji u septembru 2026.
U slučaju poraza, Srbija igra meč Svetske grupe 1, takođe u septembru, a protivnik će biti određen žrebom.
Debitant u dresu Srbije je Ognjen Milić, koji je rezultatima u 2025. godini skočio na ATP listi ispod 500. pozicije, a nedavno je na Nekst-džen mastersu u Džedi bio pozvan kao zvanični sparing partner najboljim mladim igračima prošle godine.", ističe se u saopštenju TSS-a.
Novak Đoković - učinak u 2025. godini
U 2025. godini Nole je doživeo 11 poraza (uz 39 pobeda), a na grend slem turnirima je stigao do četiri polufinala - Australijan opena (predaja zbog pucanja mišića), potom i na Rolan Garosu (poraz bez osvojenog seta od Janika Sinera), zatim i Vimbldona (gde prvi put od 2017. nije igrao u finalu), i polufinala Ju-Es opena (poraz od Karlosa Alkaraza sa 3:0).
Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu
Preporučujemo
HRVATSKA U PANICI: "Srbija je pomogla Sloveniji!"
04. 01. 2026. u 19:36
CELA SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo koliko košta noć u kući Novaka Đokovića
05. 01. 2026. u 11:54
FUDBALSKI ZEMLjOTRES! Crvena zvezda poslala milionsku ponudu za igrača iz Superlige
05. 01. 2026. u 09:44
NE MOŽE SE BEZ TRENERA NA GVARDIOLU: Siti je više nego spreman da iskoristi "haos" u redovima "plavaca"
ONO što je i u idealnim okolnostima jedno od najtežih gostovanja u Premijer ligi, za Čelsi dolazi u najgorem mogućem trenutku. Posle raskida saradnje sa Encom Mareskom, „plavci“ bez šefa stručnog štaba gostuju Mančester sitiju (18.30), koji nema pravo na novi kiks u trci za titulu.
04. 01. 2026. u 11:30
TO BI BILO TO? Novak Đoković rešio da ne igra za Srbiju
Najnovije vesti iz tenisa tiču se srpske reprezentacije i njenog predstojećeg učešća u Dejvis kupu.
05. 01. 2026. u 12:06
U VENECUELI 4.000 HRVATA : Strah, svuda tišina puna tenzije
U VENECUELI živi 4.000 osoba hrvatskog porekla koje posle noćašnjeg američkog napada na glavni grad Karakas, zatvorene u kućama, čekaju dalji razvoj događaja, rekla je u subotu Hini predstavnica hrvatske zajednice u toj južnoameričkoj zemlji.
03. 01. 2026. u 18:47
Komentari (0)