ON JE SLEDEĆI POSLE MADURA Tramp: Tom zemljom upravlja bolestan čovek, intervencija mi zvuči dobro

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da Kolumbijom upravlja "bolestan čovek", optužujući predsednika te zemlje Gustava Petra da proizvodi i prodaje kokain Sjedinjenim Američkim Državama, uz tvrdnju da "to neće još dugo trajati", dodajući da mu američka intervencija u toj zemlju "zvuči dobro".

Foto: Tanjug

Prema audio-snimku Trampovog razgovora sa novinarima u predsedničkom avionu "Air Force One", na pitanje reportera da li to znači moguću američku operaciju u Kolumbiji, Tramp je odgovorio "zvuči mi dobro", preneo je danas "Gardijan".

Kolumbijski predsednik je ranije izjavio da njegova vlada zaplenjuje kokain u dosad nezabeleženim količinama, a prošlog meseca pozvao je Trampa da poseti Kolumbiju, najvećeg svetskog proizvođača kokaina, kako bi se uverio u napore vlasti da unište laboratorije za proizvodnju droge.

Pedro je tokom vikenda američku akciju u Venecueli nazvao "napadom na suverenitet" Latinske Amerike, upozorivši da bi mogla da dovede do humanitarne krize.

Prethodne nedelje Tramp je upozorio kolumbijskog predsednika Gustava Petra, izjavivši da "mora da pazi na sebe"

- Proizvode kokain i šalju ga u Sjedinjene Države, tako da mora da pazi na sebe - rekao je Tramp, prenosi Skaj njuz.

Istovremeno, više od 30.000 kolumbijskih vojnika raspoređeno je duž granice sa Venecuelom, javlja CNN pozivajući se na kolumbijske zvaničnike.

Foto: Tanjug

Kolumbijski ministar odbrane Pedro Sančez rekao je da se trenutno više od 30.000 kolumbijskih vojnika nalazi duž 2.200 kilometara granice sa Venecuelom nakon američkih napada na tu zemlju i hapšenja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.

Sančez je naveo da su trupe pre svega raspoređene u područjima u kojima deluju dva narko kartela - ELN i Tren de Aragua.

SAD su u subotu, oko 2.00 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika.

Optužnica, koja uključuje i Madurovog sina, objavljena je u subotu.

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro optužen je još 2020. godine u istom predmetu, zajedno sa drugim visokim venecuelanskim zvaničnicima i bivšim kolumbijskim gerilskim liderima.

Međutim, optužnica objavljena u subotu četvrta je i najnovija, a Madura i druge tereti za dodatne nezakonite aktivnosti od 2020. godine.

Najnovija optužnica uključuje i nove optužene, među kojima su Madurov sin i supruga Silija Flores.