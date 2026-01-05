HITNO OPERISAN REPREZENTATIVAC SRBIJE: Hirurzi morali da intervenišu zbog nimalo naivne situacije
Najnovije vesti iz sveta fudbala tiču se igrača koji je dvaput nastupio za seniorsku reprezentaciju Srbije, a prethodno za sve mlađe starosne kategorije "orlića".
Naime, srpski fudbaler Kristijan Belić operisan je zbog preloma jagodične kosti, saopštio je danas Makabi iz Tel Aviva.
"Belić je juče uspešno operisan zbog preloma jagodične kosti u medicinskom centru Šamir. Veliko hvala timu stručnjaka iz Odeljenja za oralnu, maksilofacijalnu i oralnu hirurgiju: dr Rafaelu Braunu i dr Majklu Joakimu, na njihovoj posvećenoj nezi. Kristijan se već raduje oporavku i povratku na terene", navodi u objavi Makabija.
Belić (24) je povredu zadobio prošle nedelje na utakmici protiv Ironi Tiberijasa, a prema prvim prognozama na teren će ponovo krajem februara.
Nekadašnji fudbaler Partizana za izraelski klub igra kao pozajmljeni igrač AZ Alkmara.
