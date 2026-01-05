HITNO OPERISAN REPREZENTATIVAC SRBIJE: Hirurzi morali da intervenišu zbog nimalo naivne situacije

Najnovije vesti iz sveta fudbala tiču se igrača koji je dvaput nastupio za seniorsku reprezentaciju Srbije, a prethodno za sve mlađe starosne kategorije "orlića".

foto : Lj.P.

Naime, srpski fudbaler Kristijan Belić operisan je zbog preloma jagodične kosti, saopštio je danas Makabi iz Tel Aviva.



"Belić je juče uspešno operisan zbog preloma jagodične kosti u medicinskom centru Šamir. Veliko hvala timu stručnjaka iz Odeljenja za oralnu, maksilofacijalnu i oralnu hirurgiju: dr Rafaelu Braunu i dr Majklu Joakimu, na njihovoj posvećenoj nezi. Kristijan se već raduje oporavku i povratku na terene", navodi u objavi Makabija. Kristijan Belić / FOTO: FK Partizan



Belić (24) je povredu zadobio prošle nedelje na utakmici protiv Ironi Tiberijasa, a prema prvim prognozama na teren će ponovo krajem februara.

Nekadašnji fudbaler Partizana za izraelski klub igra kao pozajmljeni igrač AZ Alkmara.



Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)