LAGANA DVOJKA U HENDIKEPU: Gosti nisu izgubili u prvenstvu od septembra

Olja Mrkić

05. 01. 2026. u 09:37 >> 13:37

POSRNULI Monpelje dočekuje zahuktalu ekipu Dankerka u utakmici 18. kola francuske Lige dva.

Foto: Profimedia

Monpelje je ove sezone pobedio u samo četiri od devet domaćih utakmica u Ligi 2, izgubivši tri od poslednjih šest ovde.

Tim je završio 2025. godinu sa serijom od 3 negativna rezultata, tokom kojih su postigli samo jedan gol i osvojili bod.

Na posljednje tri utakmice na njihovom terenu došlo je NG i 0-2.

Dankerk ima 5 pobeda i dva remija u posljednjih 7 kola, što ih postavlja na 3 boda od postolja u Ligi 2. Nisu izgubili od septembra, a u posljednje 4 gostujuće utakmice sakupili su 10 bodova!

Dankerk je defanzivno orijentisan gostujući tim sa prosekom ispod 2,5 gola po utakmici.

Dankerk je neporažen u sedam ligaških utakmica i nije izgubio gostujuću utakmicu u Ligi 2 od septembra.

Poslednja dva međusobna susreta došla su čiste dvojke, pa ovaj naš predlog za dvojku u hendikepu ima smisla.

NAŠ TIP: 2 (hendikep -1)  (kvota 1,57) 

