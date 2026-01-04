JA ŽIVIM ZA SRBIJU, MENI JE SRBIJA SVE: Vučić o izjavi Ivana Videnovića

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je odgovarajući na pitanja novinara o izjavi Ivana Videnovića da mora da se okrene od Rusije ka Zapadu, rekao da sve što takvi ljudi objave mora da se posmatra iz ugla autoprojekcije.

Foto: Tanjug

- Dakle, on kaže, valjda više volim sebe. Ne, dovoljno sam mator da mnogo mnogo više volim svoju zemlju, Srbiju. I to nije floskula, ja živim za Srbiju, meni je Srbija sve. Neko da napadne ovu zemlju, svi u mojoj porodici bi branili ovu zemlju, i ne bi išli nigde drugde. A ja sam siguran da se to neće dogoditi, pošto pametnom politikom čuvamo mir. Kaže Videnović dalje, Milošević ih je voleo, Tito ih je voleo... Tito ih nikada nije voleo, nije ni Milošević, ali im je verovao. Kada sam ga pitao jednom zašto nije ranije prekinuo agresiju NATO, posle 15-20 dana, kada smo videli da je otpor nemoguć. Nije mu bilo prijatno tada, i nikada nisam dobio dovoljno dobar odgovor, pošto sam ga pitao još jednom. Rekao je: Čekao sam Ruse, čekao sam Kineze. Morao je da zna da nije bilo moguće to. Kao što sam pitao Ruse što su napustili Kosovo, i nikada nisam dobio racionalno objašnjenje - naglasio je on.

Neki ljudi žive u devedesetim godinama, rekao je on, i dodao da danas živimo sve suprotno od devedesetih.

- Da li svi žive savršeno. Ne, imamo siromašnih, zato se toliko borimo i sve radimo! Povećavamo minimalac, penzije, sve. Ekonomski, nije bilo boljeg vremena od Karađorđa do danas. Činjenice i brojevi sve otkrivaju, postoji statistika i lako se to ustanovi. Zato verujem da će 2026. godina biti najbolja za nas - dodaje predsednik.

Još jednom je naglasio da ne namerava nigde da beži, i da nije u njegovo vreme Srbija napustila pravni kontinuitet Jugoslavije da bi bila razorena zajednička država, a kasnije se odvojila Crna Gora, i Kosovo proglasilo nezavisnost.

- Sve su to oni uradili, ništa nisam ja to uradio, već se borio da više od 27 zemalja povuče nezavisnost Kosova, uprkos nemogućim uslovima - rekao je Vučić.