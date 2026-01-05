"MANEKENI" NA TRENINGU ZVEZDE: Dejan Stanković je ovako započeo dan na pripremama FK Crvena zvezda

Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda stižu - iz Turske.

FOTO: FK Crvena zvezda

Tamo su crvneo-beli otputovali na pripreme, a izveštaj iz Antalije, dan po dolasku u nju, ovako glasi na zvaničnom sajtu srpskog šampiona:

"Snaga, taktika i dobra atmosfera na Zvezdinom drugom treningu

Fudbaleri Crvene zvezde su danas od 11 časova i 30 minuta po lokalnom vremenu izašli na teren, gde su odradili prvi od dva planirana treninga za današnji dan.

‍

Na samom početku crveno-beli su istrčavali krugove, a potom su kroz vežbe dinamičkog zagrevanja postigli optimalnu radnu temperaturu za nastavak napornog rada.

Nakon uvodnog dela, prvotimci našeg kluba su podeljeni u dve grupe. Prva grupa je pod vođstvom kondicionog dela stručnog štaba, radila u teretani na otvorenom, gde su bili postavljeni različiti rekviziti. Igrači su koristili elastične trake, prepone i balans lopte, smenjujući se po unapred određenom broju serija.

Druga grupa fudbalera je u isto vreme radila na jednoj polovini terena, gde su već bili postavljeni „manekeni“. Pod vođstvom šefa stručnog štaba Dejana Stankovića i njegovih pomoćnika, akcenat je stavljen na taktičke zamisli. Crveno-beli su imali zadatak da iz poslednje linije, uz maksimalno dva dodira, iznesu loptu sa naglaskom na brz protok igre, a potom i da akciju završe udarcem na gol.

Golmani Crvene zvezde su na drugom delu terena trenirali po posebnom programu koji su pripremili glavni trener golmana Pjerluiđi Brivio i Nemanja Supić. Tokom različitih vežbi, naši čuvari mreže su prikazali zapažene intervencije.

Mlađi igrači su nakon pola sata rada na poligonu prešli na popularnu igru u krugu, tokom koje je bilo uočljivo da u ekipi vlada sjajna atmosfera.

Posle sat vremena rada grupe su se rotirale, igrači koji su radili na snazi i kondiciji prešli su na taktički deo treninga pod vođstvom Dejana Stankovića, dok je druga grupa nastavila sa radom na poligonu.

Nakon više od sat i po intenzivnog treninga, šef stručnog štaba Dejan Stanković je označio kraj treninga. Fudbaleri Crvene zvezde su se potom uputili na zajednički ručak i zasluženi odmor, uoči drugog izlaska na teren koji je planiran za danas u 18 časova i 30 minuta po lokalnom vremenu", ističu crveno-beli.

Podsetimo, novi/stari šef stručnog štaba beogradskog kluba Dejan Stanković može da računa na 32 fudbalera.



Na spisku putnika na zimske pripreme našli su se:

Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša, Savo Radanović, Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Frenklin Tebo Učena, Stefan Gudelj, Stefan Leković, Miloš Veljković, Adem Avdić, Nair Tiknizjan, Mahmudu Bađo, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Tomas Handel, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Jegor Prucev, Mirko Ivanić, Vladimir Lučić, Aleksandar Katai, Nemanja Radonjić, Felisio Milson, Uroš Đorđević, Đorđe Ranković, Luka Zarić, Bruno Duarte, Marko Arnautović, Aleksa Damjanović, naknadno se ekipi priključio Šavi Babika, dok će Rodrigao na raspolaganju Dejanu Stankoviću biti od 6. januara.

Crvena zvezda će u Antaliji boraviti do 15. januara.

Podsetimo, šampion Srbije je trenutno drugi na tabeli Superlige...

... a u Ligi Evrope je na dobrom putu da u preostala dva kola takmičenja u zajedničkoj grupi - izbori plasman u nokaut fazu.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)