ILON MASK OPET OBORIO REKORD: Prvi čovek čije bogatstvo prelazi 600 milijardi dolara

ILON Mask ponovo je pomerio granice – njegova neto vrednost premašila je 600 milijardi dolara, čime je postao prvi čovek u istoriji koji je dostigao ovu cifru, pokazuju najnoviji podaci Forbsa.

Foto: Profimedia

Ključni razlog za skok bogatstva leži u nagloj promeni procene vrednosti kompanije SpaceX. Američka svemirska kompanija sada se procenjuje na čak 800 milijardi dolara, što je dvostruko više u odnosu na vrednost iz avgusta, kada je iznosila oko 400 milijardi dolara.

Mask, koji drži oko 42 odsto vlasništva u SpaceX-u, samo po tom osnovu „teži“ dodatnih 168 milijardi dolara. Ukupna vrednost njegove imovine trenutno se procenjuje na oko 677 milijardi dolara.

Analitičari ne isključuju mogućnost da bi SpaceX već tokom 2026. mogao dodatno da uveća svoju tržišnu vrednost, što bi Ilona Maska moglo približiti istorijskom statusu prvog trilionera na svetu.

Podaci Forbsa pokazuju koliko je brz bio ovaj uspon – u martu 2020. godine Maskovo bogatstvo iznosilo je svega 24,6 milijardi dolara, dok je već u oktobru 2025. premašilo 500 milijardi dolara.

Danas Mask ima čak 425 milijardi dolara više od drugoplasiranog na listi najbogatijih, Larija Pejdža iz Gugla, čija se imovina procenjuje na 252 milijarde dolara.

Prema procenama, Masku sada nedostaje još svega 23 milijarde dolara da probije i granicu od 700 milijardi, što sugeriše da bi nova finansijska prekretnica mogla stići veoma brzo.

(BizPortal)

