EVROBASKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evrobasket
15.30 Denis Šreder -19,5 (1,90)
19.30 Jonas Valančijunas +16,5 (1,80)
20.15 Nikola Jokić -20,5 (1,89)
Kvota: 6,46
