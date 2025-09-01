TIP ostali sportovi

EVROBASKET: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

01. 09. 2025. u 11:19

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

ЕВРОБАСКЕТ: Предлози за границе поена кошаркаша

FOTO: Profimedia

Evrobasket

15.30 Denis Šreder -19,5 (1,90)

19.30 Jonas Valančijunas +16,5 (1,80)

20.15 Nikola Jokić -20,5 (1,89)

Kvota: 6,46

