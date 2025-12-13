BUDUĆNOST UBEDLJIVA U LJUBLJANI: Poraz Ilirije na povratku Marjanovića u ABA ligi
PROŠLO je 10 godina od poslednjeg meča Bobana Marjanovića u ABA ligi. Srpski košarkaš se vratio u regionalno takmičenje, ali prvu utakmicu neće pamtiti po dobrom, pošto je njegova Ilirija izgubila kao domaćin od Budućnosti sa 66:86 (15:23, 14:20, 18:22, 19:21).
Iskusni centar je na terenu proveo oko 14 minuta i za to vreme je ostvario učinak od šest poena, dva skoka i jedne asistencije.
Što se meča tiče, već posle 20 minuta igre bilo je jasno da domaćin neće uspeti da priredi senzaciju, jer je tim iz Podgorice na veliki odmor otišao sa +14 - 29:43.
Ništa se nije promenilo u nastavku susreta. Gosti su samo uvećavali razliku i na kraju ubedljivo trijumfovali.
Najefikasniji kod pobednika bio je Oleksandr Kovlijar sa 12 poena, pratio ga je Jogi Ferel sa 11. Na drugoj strani najbolji je bio Edo Murić sa 19, dok je Vendel Grin dodao 14.
Budućnost u B grupi ABA lige ima učinak 7-2, Ilirija je na 2-7.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
