OVO JE NAJMOĆNIJI RAZARAČ NA SVETU: Kina ga je poslala da pokori ovu užarenu oblast (VIDEO)

NAKON raspoređivanja kineske udarne grupe nosača aviona izgrađene oko nosača aviona Liaoning za operacije u blizini japanskih voda, značajna pažnja je usmerena na sposobnosti ratnih brodova i aviona koji čine jezgro borbenih sposobnosti grupe.

Foto MoD Kina

Uz sam Liaoning (Liaoning), čije su sposobnosti nedavno značajno poboljšane raspoređivanjem novih lovaca J-15B i aviona za elektronsko ratovanje J-15D, razarač klase Tip 055 Nančang (Nanchang) i dva manja razarača klase Tip 052D pružili su vrhunsku borbenu sposobnost kojoj se mogu meriti samo grupe nosača aviona u američkoj mornarici. Sposobnosti Nančanga ostaju jedna od najistaknutijih karakteristika udarne grupe, jer iako je sam Liaoning manji i manje sposoban nosač od novog supenosača aviona Fuđijan ili od supernosača američke mornarice, Tip 055 se smatra najsposobnijom klasom razarača na svetu.

Foto printskrin militarywatchmagazine.com

Brod „Nančang“ je porinut u junu 2017. godine, a u aktivnu službu je pušten u pomorskoj bazi Ćingdao u januaru 2020. godine, kao šesti brod klase Tip 055 koji se pridružio floti. Sa deplasmanom od 13.000 tona punog tereta i 112 vertikalnih lansirnih ćelija za krstareće i rakete zemlja-vazduh, jedan je od najvećih i najteže naoružanih površinskih borbenih brodova na svetu i integriše neke od najnaprednijih tipova raketa na svetu. To uključuje rakete iz sistema HHQ-9B sa dometom od 300 kilometara i hipersoničnu protivbrodsku balističku raketu YJ-21 koja nema ni približno ekvivalentnih konkurenata u svetu. Integracija dvopojasnog radarskog sistema sličnog SPY-3/SPY-4, koji je američka mornarica nameravala, ali nije uspela da integriše na razarač klase Zumvolt, pruža posebno visok stepen situacione svesti udarnoj grupi, uključujući mogućnosti detekcije preko horizonta.

Očekuje se da će jedinstveni senzorski paket klase Tip 055 pružiti prednost u pogledu situacione svesti u odnosu na rivalske tipove razarača, uključujući Zumvolt, Arli Berk (Zumwalt, Arleigh Burke), japansku klasu Kongo i južnokorejsku klasu Sedžong Veliki (Sejong the Great), koji se smatraju najsposobnijima van Kine. Ovaj tip razarača je demonstrirao svoje mogućnosti kada je Zunji (Zunyi) izveo vežbe bojevog gađanja u međunarodnim vodama kod obale Novog Južnog Velsa, Australija, u februaru 2025. godine, pri čemu se smatralo da su brodovi sposobni da odbiju značajne protivničke snage čak i kada ne deluju uz podršku drugih razarača, nosača brodova ili bilo koje vrste avijacije sa fiksnim krilima. Posebno dugi dometi njihovih raketa i senzora, za koje se očekuje da olakšaju prve udare na potencijalne mete, ostaju glavni faktor u korist Tipa 055, koji bi mogao da omogući brodovima da se bore sa nekoliko puta većim flotama. Kada se integriše sa nedavno ažuriranim i znatno poboljšanim vazdušnim krilom broda Liaoning, očekuje se da će borbeni potencijal Nančanga biti još znatno veći.

(militarywatchmagazine.com)

