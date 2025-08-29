TIP ostali sportovi

UZELI SU MERU DOMAĆINU: Turci su lakše nego što je očekivano srušili Letoniju!

Marko Milosavljević

29. 08. 2025. u 09:15

TURSKA i Češka će odigrati meč drugog kola grupe faze Evropskog prvenstva u košarci.

УЗЕЛИ СУ МЕРУ ДОМАЋИНУ: Турци су лакше него што је очекивано срушили Летонију!

FIBA.Basketball

Turci su na startu šampionata pokazali kvalitet, odigrali su vrhunsku košarku i uzeli meru domaćinu.

Hrabro su odigrali protiv Letonaca, igrali su u brzom ritmu i na kraju slavili rezultatom 73:93.

Džedi Osman je sa 20 pogodaka vio najefikasniji u pobedničkom timu, pratio ga je Sipahi sa 19, dok je Sengun dodao 16, Šejn Larkin se zaustavio na 15.

Česi su se u prvom kolu dosta mučili, poraženi su od selekcije Portugali rezultatom 50:62.

NAŠ TIP: Turska - Češka -159,5 (kvota 1,85)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?

Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?