UZELI SU MERU DOMAĆINU: Turci su lakše nego što je očekivano srušili Letoniju!
TURSKA i Češka će odigrati meč drugog kola grupe faze Evropskog prvenstva u košarci.
Turci su na startu šampionata pokazali kvalitet, odigrali su vrhunsku košarku i uzeli meru domaćinu.
Hrabro su odigrali protiv Letonaca, igrali su u brzom ritmu i na kraju slavili rezultatom 73:93.
Džedi Osman je sa 20 pogodaka vio najefikasniji u pobedničkom timu, pratio ga je Sipahi sa 19, dok je Sengun dodao 16, Šejn Larkin se zaustavio na 15.
Česi su se u prvom kolu dosta mučili, poraženi su od selekcije Portugali rezultatom 50:62.
NAŠ TIP: Turska - Češka -159,5 (kvota 1,85)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
JOKIĆ I EKIPA NISU OSETILI ESTONIJU: Srbija nastavlja u istom ritmu
29. 08. 2025. u 08:15
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
29. 08. 2025. u 07:45
DRAMA NA VIJA DEL MAREU: Milan ide po prvi trijumf u sezoni
29. 08. 2025. u 09:00
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)
Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, kiparski Pafos se ispostavio kao nepremostiva prepreka - i to poslednja pred elitno takmičenja, ali navijači tog kluba oduševili su celu Srbiju.
27. 08. 2025. u 15:25
KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?
CRVENA zvezda se sada okrenula žrebu za Ligu Evrope, koji je na programu u petak od 13 časova.
27. 08. 2025. u 08:36
Komentari (0)