UZELI SU MERU DOMAĆINU: Turci su lakše nego što je očekivano srušili Letoniju!

TURSKA i Češka će odigrati meč drugog kola grupe faze Evropskog prvenstva u košarci.

FIBA.Basketball

Turci su na startu šampionata pokazali kvalitet, odigrali su vrhunsku košarku i uzeli meru domaćinu.

Hrabro su odigrali protiv Letonaca, igrali su u brzom ritmu i na kraju slavili rezultatom 73:93.

Džedi Osman je sa 20 pogodaka vio najefikasniji u pobedničkom timu, pratio ga je Sipahi sa 19, dok je Sengun dodao 16, Šejn Larkin se zaustavio na 15.

Česi su se u prvom kolu dosta mučili, poraženi su od selekcije Portugali rezultatom 50:62.

