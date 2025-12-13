Košarka

"FOKUSIRAMO SE NA SVOJE STVARI!" Trener FMP-a pred meč sa Partizanom u ABA ligi

Filip Milošević

13. 12. 2025. u 17:40

Trener FMP-a Saša Nikitović izneo je očekivanja pred nedeljni meč protiv Partizana.

ФОКУСИРАМО СЕ НА СВОЈЕ СТВАРИ! Тренер ФМП-а пред меч са Партизаном у АБА лиги

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

FMP će u Železniku u meču 10. kola ABA lige dočekati Partizan.

Još jedna utakmica u nizu za nas na domaćem terenu. Prioritet nam je maksimalna odbrana domaćeg terena, a sigurno da to zavisi i od protivnika. U ovom trenutku nam dolazi jedan od najjačih protivnika u ligi. Moramo da budemo na svom maksimumu, možda i više od toga kako bismo odigrali utakmicu na nivou prošle protiv Partizana", rekao je Nikitović.

U dosadašnjem delu Partizan ima skor 6-1, a FMP 4-4.

"Fokusiramo se na svoje stvari, na detalje koji će nam pomoći da napravimo najbolji mogući rezultat. Motivacije i energije nam neće manjkati. Očekujem veoma tvrd meč i nadam se odbrani domaćeg terena", rekao je Nikitović.

