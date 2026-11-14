HITNO UPOZORENJE PUTEVA SRBIJE: Sneg do 5 centimetara na više deonica, prete poledica, magla i odroni - evo detaljnog spiska područja

PUTEVI Srbije d.o.o, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.05 časova, saopštilo je da na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja snega ima na deonicama u području Ivanjice i Javora, Sjenice, Prijepolja, Užica i Nove Varoši, zbog čega se preporučuje oprezna vožnja.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ MILIJANA ĐOKANOVIĆ/bs

Deonice na kojima ima snega su:

I B-21, Ivanjica - Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-21, Javor - Sjenica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Bistrica - Prijepolje - dr.granica sa CG (granični prelaz Gostun), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Uzići - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-28, Knežević - Kremna - dr. granica sa BiH (granični prijelaz Kotroman), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-28, Okletac - Rogačica- Kostojević - Dub - Dubci - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-29, Nova Varoš - Aljinovići, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-29, državna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) - Prijepolje, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-200, Prijepolje - Manastir Mileševa, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II B-339, Jelova Gora - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm Na ostalim putnim pravcima

I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Novog Pazara, Užica. Na državnim putevima

II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Požege, Užica. Na ostalim putnim pravcima

III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Novog Pazara, Požege, Užica. U napomeni za Zaječar ukazuje se na učestale odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, na većini putnih pravaca, a najviše ih ima na putu I B 34 ( Đerdapska klisura ), na putu I I A 217 deonica Sokobanja - Knjaževac ( Bovanska klisura ), na putu I I A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac), i na putu I I A 222 deonica Kalna - Jabučko Ravnište, koji se redovno čiste. U napomeni za Požegu upozorava se da su na državnom putu I B 21 deonica Kosjerić - Bačevci (prevoj Kaona) postavljene betonske sigurnosne ograde zbog oštećenja mostova. Saobraćaj je zabranjen za vozila preko 3,5 tona.

Saobraćaj se odvija alternativnim pravcem Kovačevića pesak - Divčibare - Kaona. Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka. Magle ima na sledećim putnim pravcima:

I B-21 Ivanjica - Javor

I B-30 Buk - Radočelo

I B-33 Majdanpek - Klokočevac - Štubik

I B-33 Štubik - Negotin - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje)

I B-34 Donji Milanovac - Porečki most - HE Đerdap 1

I B-34 Golubac - Donji Milanovac

I B-35 Knjaževac - Tresibaba (granica opština Knjaževac/Svrljig)

I B-35 Prevoj Tresibaba - Svrljig (Popšica) - Malča

I B-35 granica RUM/SRB (brana HE Đerdap 1) - Kladovo - Negotin

I B-36 Paraćin - prevoj Čestobrodica