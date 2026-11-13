Politika

STUDENTSKA LISTA ZA POBOLJŠANJE RADNIČKIH PRAVA I BEZ PARTIJSKOG ZAPOŠLJAVANJA: Zalažemo se za povećanje zaposlenosti

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 11. 2026. u 20:52

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KANDIDATI "Studentske liste - Studenti pobeđuju" su večeras u Kragujevcu održali konferenciju za novinare na kojoj su govorili o potrebi poboljšanja položaja radnika, kritikovali partijsko zapošljavanje i poručili da se zalažu za povećanje zaposlenosti, ali ne na osnovu partijske pripadnosti niti podrške Studentskoj listi, već stručnosti.

СТУДЕНТСКА ЛИСТА ЗА ПОБОЉШАЊЕ РАДНИЧКИХ ПРАВА И БЕЗ ПАРТИЈСКОГ ЗАПОШЉАВАЊА: Залажемо се за повећање запослености

FOTO TANJUG/AMIR HAMZAGIĆ/bs

Advokat iz Kragujevca Stefan Stevanović izneo je tvrdnje da je u pitanju pokušaj zbrinjavanja partijskih aktivista i naveo da će sva nepotrebna zapošljavanja biti predmet ispitivanja čim bude formirana nova vlada Studentske liste.

Jugoslav Ristić, dugogodišnji sindikalni aktivista, bivši predsednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca i radnik fabrike "Zastava oružje" u penziji smatra da se Srbija suočava sa pokušajima destabilizacije i proizvodnje stanja nesigurnosti i kao primer naveo da je pre nekoliko dana u "Zastava kovačnici", fabrici koja je stopostotno u državnom vlasništvu, isključena električna energija sa ciljem, kako on tvrdi, da se više od 200 radnika pošalje kući, što bi imalo posledice i za važniju fabriku - "Zastava oružje".

Matija Lazarević, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, rekao je da se Studentski pokret i sada Studentska lista od samog početka zalažu za poboljšanje položaja radnika kao i da njihov program predviđa veću zaštitu prava radnika, bolji životni standard i sigurna radna mesta.

(Tanjug)

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