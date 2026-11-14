OGLASIO SE RUBIO: Dalja vojna akcija SAD protiv Irana nije potrebna, Vašington ih je već slomio ekonomskim pritiskom

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da dalja vojna akcija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) protiv Irana nije potrebna, jer su ekonomske posledice koje je Vašington naneo toj zemlji već dovoljno teške.

Foto: Tanjug (Kylie Cooper/Pool Photo via AP)

Rubio je u govoru pred Federalističkim društvom podržao raniju ocenu američkog predsednika Donalda Trampa da je rat u vojnom smislu faktički završen, preneo je AP.

- Iskreno, ekonomski bol koji trenutno nanosimo tom režimu toliko je veliki da nema potrebe za vojnom akcijom, jer smo ih već toliko oslabili. Ali smatram da je prava pobeda obezbediti da oni nikada ne dođu u posed nuklearnog oružja - poručio je Rubio.

Američki državni sekretar priznao je da su i građani SAD osetili ekonomske posledice ovog sukoba, koji je doveo do rasta cena goriva i pogodio sektor globalne ekonomije.

On je ocenio da bi za Trampa bilo lakše da je ignorisao pretnju koju predstavlja iranski nuklearni program, izbegao nepopularan rat i "ostavio taj problem sledećem predsedniku".

(Tanjug)