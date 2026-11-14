Svet

OGLASIO SE RUBIO: Dalja vojna akcija SAD protiv Irana nije potrebna, Vašington ih je već slomio ekonomskim pritiskom

Ana Đokić

14. 11. 2026. u 07:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da dalja vojna akcija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) protiv Irana nije potrebna, jer su ekonomske posledice koje je Vašington naneo toj zemlji već dovoljno teške.

ОГЛАСИО СЕ РУБИО: Даља војна акција САД против Ирана није потребна, Вашингтон их је већ сломио економским притиском

Foto: Tanjug (Kylie Cooper/Pool Photo via AP)

Rubio je u govoru pred Federalističkim društvom podržao raniju ocenu američkog predsednika Donalda Trampa da je rat u vojnom smislu faktički završen, preneo je AP.

- Iskreno, ekonomski bol koji trenutno nanosimo tom režimu toliko je veliki da nema potrebe za vojnom akcijom, jer smo ih već toliko oslabili. Ali smatram da je prava pobeda obezbediti da oni nikada ne dođu u posed nuklearnog oružja - poručio je Rubio.

Američki državni sekretar priznao je da su i građani SAD osetili ekonomske posledice ovog sukoba, koji je doveo do rasta cena goriva i pogodio sektor globalne ekonomije.

On je ocenio da bi za Trampa bilo lakše da je ignorisao pretnju koju predstavlja iranski nuklearni program, izbegao nepopularan rat i "ostavio taj problem sledećem predsedniku".

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BRITANCI PARALISANI, IRANSKI ŠAHIDI STIGLI DO OSTRVA? Oglasio se američki potpukovnik pa otkrio jezive detalje - Model 149 može to
Svet

0 5

BRITANCI PARALISANI, IRANSKI "ŠAHIDI" STIGLI DO OSTRVA? Oglasio se američki potpukovnik pa otkrio jezive detalje - "Model 149 može to"

SAD su danas posle 15 časova po hitnoj naredbi obustavile sve letove, da bi nešto posle 21 čas stigla vest kako su navodno dronovima ugrožene bar dve baze SAD u Velikoj Britaniji. Američki potpukovnik u penziji Entoni Agilar otkriva da je i Iran sa svojim najnovijim dronovima "šahid" u mogućnosti da dosegne Veliku Britaniju.

14. 11. 2026. u 00:23

Politika
Tenis
Fudbal
Tadić otrkio razlog slabog izdanja protiv Nemačke: Nezgodno je kada rano primiš gol...

Tadić otrkio razlog slabog izdanja protiv Nemačke: "Nezgodno je kada rano primiš gol..."