"DVE GODINE SE NISTE PONAŠALI KAO NOVINARI, VEĆ AKTIVISTI" Đilas otpužio Novu S i N1 da su propagandisti Studentske liste

POLITIČAR Dragan Đilas optužio je režimske medije Novu S i N1 da su, kako on kaže, postali propagandisti Studentske liste.

Foto: Koca Sulejmanovic / Alamy / Profimedia

- Dve godine se niste ponašali kao novinari, već kao aktivisti jedne političke opcije! - ističe Đilas, te se dotakao sastanka predstavnika Studentske liste sa vrhom u Briselu.

ĐILAS OPTUŽIO NOVINARE N1 I NOVE S DA SU POSTALI PROPAGANDISTI STUDENTSKE LISTE! "Dve godine se niste ponašali kao novinari, već kao aktivisti jedne političke opcije!" https://t.co/Ae2WSP2uho — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 13, 2026

- Zašto ne smete da pitate predstavnike Studentske liste ko je bio u Briselu na sastanku sa Marton Kos? O čemu se tamo razgovaralo? Ostavite aktivizam po strani i postanite novinari! - poručuje Đilas Novoj S i N1.

ĐILAS SE OSTRVIO NA N1 I NOVU S: "Zašto ne smete da pitate predstavnike Studentske liste ko je bio u Briselu na sastanku sa Marton Kos? O čemu se tamo razgovaralo? Ostavite aktivizam po strani i postanite novinari!" https://t.co/4Ydi3M4h0Q — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 13, 2026