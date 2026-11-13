Politika

"DVE GODINE SE NISTE PONAŠALI KAO NOVINARI, VEĆ AKTIVISTI" Đilas otpužio Novu S i N1 da su propagandisti Studentske liste

С.А.М.

13. 11. 2026. u 21:45

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POLITIČAR Dragan Đilas optužio je režimske medije Novu S i N1 da su, kako on kaže, postali propagandisti Studentske liste.

ДВЕ ГОДИНЕ СЕ НИСТЕ ПОНАШАЛИ КАО НОВИНАРИ, ВЕЋ АКТИВИСТИ Ђилас отпужио Нову С и Н1 да су пропагандисти Студентске листе

Foto: Koca Sulejmanovic / Alamy / Profimedia

 - Dve godine se niste ponašali kao novinari, već kao aktivisti jedne političke opcije! - ističe Đilas, te se dotakao sastanka predstavnika Studentske liste sa vrhom u Briselu.

 - Zašto ne smete da pitate predstavnike Studentske liste ko je bio u Briselu na sastanku sa Marton Kos? O čemu se tamo razgovaralo? Ostavite aktivizam po strani i postanite novinari! - poručuje Đilas Novoj S i N1.

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