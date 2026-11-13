"DVE GODINE SE NISTE PONAŠALI KAO NOVINARI, VEĆ AKTIVISTI" Đilas otpužio Novu S i N1 da su propagandisti Studentske liste
POLITIČAR Dragan Đilas optužio je režimske medije Novu S i N1 da su, kako on kaže, postali propagandisti Studentske liste.
- Dve godine se niste ponašali kao novinari, već kao aktivisti jedne političke opcije! - ističe Đilas, te se dotakao sastanka predstavnika Studentske liste sa vrhom u Briselu.
- Zašto ne smete da pitate predstavnike Studentske liste ko je bio u Briselu na sastanku sa Marton Kos? O čemu se tamo razgovaralo? Ostavite aktivizam po strani i postanite novinari! - poručuje Đilas Novoj S i N1.
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