Vojvodina prekinula pobednički niz Niša

Košarkaši Vojvodine savladali su ekipu Niša rezultatom 76:62 u utakmici odigranoj u sjajnom ambijentu hale "Duško Radović" i tako prekinuli niz domaćina od četiri uzastopne pobede.

FOTO: KK Niš

Novosađani su od samog početka nametnuli svoj ritam i pokazali da su u ovom trenutku kvalitetniji rival. Niš je poveo trojkom Ace Ilića, ali je to bilo i jedino vođstvo domaćeg tima na utakmici.

Vojvodina je brzo preuzela kontrolu, agresivnom odbranom otežala organizaciju napada Nišlijama i već tokom prve četvrtine stekla dvocifrenu prednost. Na kraju uvodnih deset minuta bilo je 19:10 za goste, a na poluvremenu čak 38:24.

Pokušao je Niš da se vrati u nastavku, a serijom 7:0 uspeo je da smanji zaostatak na osam poena (31:39). Ipak, Vojvodina je brzo odgovorila, ponovo uspostavila dvocifrenu razliku i u poslednju četvrtinu ušla sa prednošću od 55:42.

Prelomni trenuci dogodili su se na početku završne deonice, kada je Danilo Labović sa dve vezane trojke odveo goste na velikih 19 poena razlike. Nišlije nisu odustajale, pa su u završnici uspele da priđu na 61:70, ali nisu imale snage za potpuni preokret. Vojvodina je mirno privela utakmicu kraju i slavila sa 76:62.

Najefikasniji u završnici za domaći tim bio je Stefan Stefanović, koji je posle utakmice istakao da je Vojvodina zasluženo slavila, pre svega zahvaljujući timskoj igri i agresivnosti.

- Čestitam Vojvodini, mislim da su bili bolji tim, odigrali su timski, a to je nešto što je nas krasilo u prethodne četiri utakmice. Tada smo igrali za pas više, imali dosta asistencija u svakoj od četiri pobede u nizu, a danas smo bili u nekom kontraritmu, od početka do kraja utakmice. Mislim da je to plod njihove agresivnosti, kod nas je svako pokušavao da nešto pojedinačno kreira. Naravno, nije kraj sveta, ovo je bio derbi, izgubili smo i već se okrećemo narednim izazovima - rekao je Stefanović.

Plejmejker Niša posebno je pohvalio podršku navijača, koji su u velikom broju ispunili halu "Duško Radović".

- Mnogo mi je drago kad vidim da je "Duško" ovako pun. Ponosni smo na to što smo ponovo oživeli košarku u Nišu. Žao mi je što im nismo zahvalili pobedom, ali pozivam ih da ostanu uz nas i da nas bodre i dalje - poručio je Stefanović.

Zadovoljan zalaganjem svojih igrača, uprkos porazu, bio je i trener Niša Milan Josić, koji je priznao da je kvalitet protivnika presudio.

- Čestitam ekipi Vojvodine, pokazali su da su spremniji i demonstrirali kvalitet koji poseduju. I mi smo probali da spremimo utakmicu na najbolji mogući način. Ponosan sam na svoje igrače, na rad koji smo uložili, ali i na ono što pružamo u dosadašnjem toku sezone. Ovo su izuzetno kvalitetne ekipe, a drago mi je što je niška publika, koja voli košarku, to prepoznala. Mi se odužujemo tako što dajemo maksimum u svakoj utakmici. I danas smo probali i dali sve od sebe da dobijemo ovaj duel, ali kvalitet Vojvodine jednostavno je presudio u njihovu korist - istakao je Josić.

Nišlijama sada predstoje novi izazovi, a poraz od Vojvodine prekinuo je njihov sjajan niz, ali nije umanjio odličnu atmosferu koja se ponovo stvara oko košarke u gradu.