VIŠE OD 9.700 OTKAZANIH LETOVA U SAD: Tramp pozvao Kongres da hitno modernizuje kontrolu letenja
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp zatražio je danas od republikanskog senatora Erika Šmita da Kongres što pre usvoji zakon o modernizaciji kontrole letenja, aerodromskih tornjeva, terminala i druge kritične infrastrukture, prenosi CNN pozivajući se na upućene izvore.
Šmit je navodno pozvao telefonom Trampa uoči brifinga u Beloj kući, a Trampova administracija je poslala pismo Kongresu tražeći dodatnih 30 milijardi dolara za modernizaciju avio-saobraćaja, rekao je izvor.
Senator Šmit, koji je član Odbora za trgovinu, nauku i saobraćaj, predstavio je u septembru Zakon o modernom nebu, kojim bi se obezbedilo 30 milijardi dolara dodatnih sredstava za unapređenje avio-infrastrukture zemlje. On se zalaže da taj predlog bude uključen u postupak usklađivanja budžeta kako bi sredstva mogla brže da budu odobrena.
Savezna uprava za civilno vazduhoplovstvo SAD (FAA) saopštila je danas da avio-kompanije mogu da nastave sa letovima nakon višečasovne obustave poletanja širom zemlje zbog kvara u sistemu kontrole leta, ali da će se kašnjenja i otkazivanja u vazdušnom saobraćaju nastaviti. Više od 7.700 letova u SAD je otkazano tokom jučerašnjeg dana, a preko 8.000 letova je kasnilo, dok je otkazano oko 2.000 polazaka koji su za danas bili planirani.
Zvaničnici administracije okrivili su zastarelu tehnologiju za prekid rada i upozorili da će se slični incidenti ponavljati sve dok se sistem ne modernizuje. Na konferenciji za medije rano jutros, ministar saobraćaja Šon Dafi upozorio je da su mogući novi poremećaji ukoliko se sistem hitno ne unapredi. Apelovao je na Kongres da odobri neophodna finansijska sredstva za modernizaciju i dodao da će povratak saobraćaja u normalu biti spor. Rekao je da Kongres treba da pruži resurse za izgradnju najsavremenijeg sistema vazdušnog saobraćaja i da mu je potrebno 50 milijardi dolara za obnovu sistema.
(Tanjug)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
"POBEDIO BI OBAMU NA IZBORIMA" Tramp: Bio je loš predsednik, on razdvaja ljude
13. 11. 2026. u 16:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HLADNO? Sloboda Mićalović se sa kolegom kupa u moru usred novembra (VIDEO)
KAD ako ne sad?
13. 11. 2026. u 18:51
Komentari (0)