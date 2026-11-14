VIŠE OD 9.700 OTKAZANIH LETOVA U SAD: Tramp pozvao Kongres da hitno modernizuje kontrolu letenja

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp zatražio je danas od republikanskog senatora Erika Šmita da Kongres što pre usvoji zakon o modernizaciji kontrole letenja, aerodromskih tornjeva, terminala i druge kritične infrastrukture, prenosi CNN pozivajući se na upućene izvore.

Foto: Tanjug/AP Photo/William Liang

Šmit je navodno pozvao telefonom Trampa uoči brifinga u Beloj kući, a Trampova administracija je poslala pismo Kongresu tražeći dodatnih 30 milijardi dolara za modernizaciju avio-saobraćaja, rekao je izvor.

Senator Šmit, koji je član Odbora za trgovinu, nauku i saobraćaj, predstavio je u septembru Zakon o modernom nebu, kojim bi se obezbedilo 30 milijardi dolara dodatnih sredstava za unapređenje avio-infrastrukture zemlje. On se zalaže da taj predlog bude uključen u postupak usklađivanja budžeta kako bi sredstva mogla brže da budu odobrena.

Savezna uprava za civilno vazduhoplovstvo SAD (FAA) saopštila je danas da avio-kompanije mogu da nastave sa letovima nakon višečasovne obustave poletanja širom zemlje zbog kvara u sistemu kontrole leta, ali da će se kašnjenja i otkazivanja u vazdušnom saobraćaju nastaviti. Više od 7.700 letova u SAD je otkazano tokom jučerašnjeg dana, a preko 8.000 letova je kasnilo, dok je otkazano oko 2.000 polazaka koji su za danas bili planirani.

Foto: Tanjug/AP/Tom Brenner (FRE)

Zvaničnici administracije okrivili su zastarelu tehnologiju za prekid rada i upozorili da će se slični incidenti ponavljati sve dok se sistem ne modernizuje. Na konferenciji za medije rano jutros, ministar saobraćaja Šon Dafi upozorio je da su mogući novi poremećaji ukoliko se sistem hitno ne unapredi. Apelovao je na Kongres da odobri neophodna finansijska sredstva za modernizaciju i dodao da će povratak saobraćaja u normalu biti spor. Rekao je da Kongres treba da pruži resurse za izgradnju najsavremenijeg sistema vazdušnog saobraćaja i da mu je potrebno 50 milijardi dolara za obnovu sistema.

(Tanjug)

BONUS VIDEO