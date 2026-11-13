JERMENIJA SPREMNA DA PRIZNA KOSOVO Vučić o vesti da Pašinjan naziva Kurtija "premijerom": Nikada to nije uradio dok sam ja bio predsednik

"PREMIJER Jermenije Nikol Pašinjan prvi put je otvoreno nazvao Aljbina Kurtija "premijerom Kosova" što je nagoveštaj da će priznati nezavisnost. On to nikada nije uradio dok sam bio predsednik. Dok sam ja išao na sve skupove, nikada Pašinjan to nije uradio, jer zna i gde bih ga našao, i šta bih mu rekao, i kako bih intervenisao", to je kazao lider opozicije Aleksandar Vučić u svom obraćanju preko društvenih mreža.

Foto: Facebook/Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան

Govoreći o nedavnoj poseti predstavnika "Studentske liste" Kosovu i Metohiji naveo je da im je ulazak dozvolio Kurti, ocenjujući da su za Kurtija oni "blago na tacni", a članovi bivše vlasti i SNS "neprijatelji".

Otkrio je i da je dobio informaciju da jedan portugalski investitor sa kojim je dve godine pregovarano za investiciju u Bačkoj Topoli - odustaje, a odustaje i jedna od najvažnijih firmi koja je trebalo da se predstavi na "Ekspu 2027", jer, kako je rekao, više ne veruju u stabilnost naše zemlje.

- O tome ćete dobiti zvanično obaveštenje već u ponedeljak. Razlozi su prosti - ljudi se ne osećaju sigurno. Ne osećaju onu vrstu stabilnosti koju smo uvek imali. Nesigurnost i nestabilnost su se uvukli u sve domove, u sve pore društvenog života. Nikada, u 172 meseca dok smo vodili zemlju, nije bilo problema sa kešom i sa isplatama penzija. Samo, ljudi u Srbiji moraju da znaju jednu stvar - da ne postoji ništa što je osetljivije od kapitala. Ništa što je osetljivije psihološki od ekonomije. I zato svaka loša izjava, poput izjava Karovića i nekih drugih, nas dovodi u ovu situaciju. Neodgovorni ljudi misle da je kampanja nastavljena, ne razumevajući da je važno da se država vodi na drugačiji način, a ne lažima i izmišljotinama.

Naveo je i da je program "Studentske liste" napisao "Čet Dži-Pi-Ti"

- Potrošiće ogromne pare na zdravstvo, nema više penala za prevremene odlaske u penziju. A kako ćemo da motivišemo ljude da rade onda. Svi će da odu sa 20 godina u penziju. I po tome vidite da pojma nemaju šta je država. Sve su vam rekli kako će da troše pare. Ali ovde je pitanje kako će da zarade pare, od čega prihodi. Ako radna nedelja bude četiri dana po sedam sati, vaši svi prihodi i doprinosi biće niži.

Progon gradonačelnice GOVOREĆI o privođenju gradonačelnice Smedereva Vučić je javno pitao: - Znate li zašto je ona uhapšena? I po čijoj prijavi, i šta je skandalozno obrazloženje MUP i OJT. Žena je uhapšena zbog postojanja divlje deponije. Tako retroaktivno možete da uhapsite oko 50.000 ljudi. Niste joj našli da je ukrala novac, nego ste rekli da nije rešila taj problem. Pa nije ga rešilo 90 odsto Srbije! Zato smo krenuli u projekte "Čista Srbija", da bismo rešavali probleme koji postoje 70-80 godina. Uhapsili ste je jer niste mogli da trpite da vam jedna žena očita lekciju iz hrabrosti i politike - kazao je on.

Kaže da se "Studentska lista" sa lakoćom odrekla najmoćnijeg oružja koje ima Izrael:

- S prezirom govore i o Kini. Što se Evropljana tiče, ne znate ni šta biste im rekli. Od njih četvoro koje je išlo u Brisel dvoje je zastupalo jedne, dvoje druge teme, na kraju nisu ni imena hteli da objave. Tu se niste pozivali na slobodu informacija, kao u slučaju RTS-a.

Dodaje da plenumi sada upravljaju zemljom, i da će neko morati da odgovara za ono što je okarakterisao kao progone ljudi.

- Čujem da je ogroman broj ljudi platio ovim crnogorskim kriminalcima reket. Čujem da su neki koji su govorili da su bliski našoj stranci, pa su imali iz čega da plate, kao i mnogi drugi. Jadni oni, a jadna i zemlja u kojoj takva pravda postoji. A meni za nauk da vidim kako su neki spremni da slušaju kriminalce.