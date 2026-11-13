BEZ DOGOVORA O FUNKCIJAMA U PARLAMENTU SL: Predsednik, broj potpredsednika i njihova imena biće izglasani na samoj sednici

PRVI zvanični susret predstavnika dosadašnje vlasti i pobedničke "Studentske liste" na jučerašnjim konsultacijama uoči konstitutivne sednice Narodne skupštine zakazane za utorak, protekao je u napetoj atmosferi i bez dogovora o ključnim funkcijama.

Foto: I. Marinković

Iako je sastanak u zgradi parlamenta bio zakazan za podne, počeo je sa devet minuta zakašnjenja, kada su u salu za kolegijume ušli članovi "Studentske liste" Mario Reljanović i Aleksandar Čupić, gde su ih već čekali Ana Brnabić i Milenko Jovanov ispred "Ujedinjene Srbije", kao i predstavnici manjinskih lista - Boris Bajić (Savez vojvođanskih Mađara), Ahmedin Škrijelj ("SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka"), Samir Lekić i Muamer Bačevac ("Rasim Ljajić - Ljudski"), te delegati lista "Usame Zukorlić SPP - Pokret za ujedinjenje" i "Albanska koalicija".

Foto: I. Marinković

Razgovori iza zatvorenih vrata trajali su nešto više od sat vremena. Po izlasku iz sale u 13.10, Reljanović i Čupić su zaobišli brojne medijske ekipe i sa kraja skupštinskog hodnika kratko poručili da će "poslati saopštenje u 13.30

Na pitanje novinara kakva je bila atmosfera na sastanku, Čupić se kratko nasmejao i odgovorio: "Politička".

Da za stolom, gde je trebalo da bude reči o tome kako će izgledati konstitutivna sednica novog saziva parlamenta, koliko će Skupština imati potpredsednika i kako će se deliti mesta u odborima, nije bilo bajno, potvrdilo se već nekoliko minuta kasnije, kada su pred kamere izašli predstavnici liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", optuživši novu skupštinsku većinu za "revolucionarni teror" i gaženje parlamentarne prakse.

Foto: I. Marinković

U saopštenju objavljenom na nalozima studenata u blokadi na društvenim mrežama i na njihovom zvaničnom sajtu navodi se da će predsednik Narodne skupštine, broj potpredsednika, kao i njihova imena, biti izglasani većinom na samoj sednici:

- Javnost će biti blagovremeno obaveštena o mogućnosti prepuštanja određenog broja potpredsednika ostalim poslaničkim grupama, pošto "Studentska lista" demokratski razgovara o svim pitanjima i na isti način donosi odluke.

Iz ovog bloka su dodali da su se predstavnici svih lista složili da glasanje bude javno, dok je "Studentska lista" zahtevala da se verifikacija mandata završi maksimalno brzo i efikasno, te da se sednica nastavi odmah nakon toga.

Navedeno je i da će skupštinski odbori imati sastav srazmeran veličini poslaničkih grupa, a da će se o predsednicima ovih tela odlučivati većinom glasova na svakom pojedinačnom odboru, dok će međunarodne delegacije biti određene na predlog predsednika Skupštine, uz prethodne konsultacije.

"Studentska lista" je takođe zahtevala da njihova poslanička grupa sedi desno od predsedavajućeg, a prihvaćen je i njihov zahtev da im se dostavi Zapisnik o primopredaji dužnosti generalnog sekretara i predsednika parlamenta.

Generalni sekretar Skupštine Srđan Smiljanić zatražio je od predstavnika pobedničke liste da imena kandidata za šefa zakonodavnog doma, potpredsednike i komisiju za verifikaciju mandata dostave u ponedeljak.

Foto: I. Marinković

Sa druge strane, odlazeća predsednica Skupštine Ana Brnabić i kandidat za poslanika "Ujedinjene Srbije" Milenko Jovanov izneli su oštre kritike na račun nastupa nove većine, ocenjujući da je prekinuta demokratska praksa koja u Srbiji postoji od obnove višestranačja devedesetih godina.

- Već posle prvih razgovora možemo jasno da tvrdimo da će prava opozicije u skupštini biti smanjivana. Potpuno neverovatna situacija je da se uvode nekakve dodatne kvalifikacije za narodne poslanike. Nije dovoljno što te je narod birao, nego će plenumska komisija ili već ne znamo ko da proceni da li možeš ili ne možeš da budeš na čelu nekog skupštinskog odbora. Mi na to nikada nećemo pristati - poručio je Jovanov.

Brnabićeva je istakla da je predstavnicima opozicije, ali i manjinskih lista, samo saopšteno da će u ponedeljak saznati koliko će potpredsedničkih mesta dobiti, umesto da budu konsultovani o tome koliko ih žele u odnosu na broj osvojenih mandata.

- Vlast ne zanima razgovor sa opozicijom, ne zanima ih da pitaju i čuju opoziciju, apsolutno ih ne zanima da prate najbolje demokratske prakse koje su poštovane u svakom sazivu ovog parlamenta - ocenila je Brnabićeva.

Na tok konsultacija reagovao je i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić, koji je upozorio da "dolazi vreme gaženja demokratije".

On je naveo da "Studentska lista" ima "politbiro i ideološku komisiju" koja želi da određuje opoziciji ko može, a ko ne može da vodi skupštinske odbore.n