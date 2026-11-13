Tip fudbal

Tip predlaže Ligu nacija

В.М.

13. 11. 2026. u 15:06

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Sa klupskog, rapidno se prebacujemo na reprezentativni fudbal, evo naših predloga za danas.

Тип предлаже Лигу нација

FOTO: HMB Media/Joaquim Ferreira / imago sportfotodienst / Profimedia

Liga nacija

18.00 Norveška - Vels |1-3&||1-3 (1.78)

20.45 Holandija - Grčka GG&|1+ (1.83)
20.45 Portugal - Danska |1-3&||1-3 (1.80)

Ukupna kvota: 5.86

Danas verujemo u golove jer je fikseve teško prognozirati, ovo su napadački orijentisane ekipe, vole da igraju na gol više i zbog toga ih predlažemo.

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