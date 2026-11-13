Tip predlaže Ligu nacija
Sa klupskog, rapidno se prebacujemo na reprezentativni fudbal, evo naših predloga za danas.
Liga nacija
18.00 Norveška - Vels |1-3&||1-3 (1.78)
20.45 Portugal - Danska |1-3&||1-3 (1.80)
Ukupna kvota: 5.86
Danas verujemo u golove jer je fikseve teško prognozirati, ovo su napadački orijentisane ekipe, vole da igraju na gol više i zbog toga ih predlažemo.
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