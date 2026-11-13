OGLASILA SE KANCELARIJA STEJT DEPARTMENTA: Održan sastanak zvaničnika Hanrahana i predstavnika Studentske liste

KANCELARIJA Stejt departmenta za međunarodne poslove sa narkoticima i sprovođenje zakona oglasila se na mreži "Iks" u vezi sa sastankom pomoćnika državnog sekretara Brendana Hanrahana sa predstavnicama Studentske liste.

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- Organizovani kriminal na Zapadnom Balkanu predstavlja pretnju po Amerikance daleko izvan granica tog regiona - navodi se u objavi i dodaje

- U Beogradu, predstavnici INL-a su se, zajedno sa pomoćnicom državnog sekretara Hanrahan, sastali sa Studentskim pokretom i Studentskom listom, čiji napori u borbi protiv organizovanog kriminala dopunjuju rad koji INL kontinuirano sprovodi u Srbiji.

Transnational criminal networks in the Western Balkans pose a threat to Americans well beyond the region. In Belgrade, INL joined A/S Hanrahan in meeting with the Student Movement and Student List, whose efforts to combat organized crime complement INL’s ongoing work in Serbia. — US Dept of State INL (@StateINL) November 13, 2026

Pomoćnik državnog sekretara Brendan Hanrahan sastao se sinoć sa predstavnicima Studentskog pokreta i Studentske liste kako bi im čestitao na postignutom uspehu.

INL (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) je biro američkog Stejt departmenta zadužen za međunarodnu saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala, trgovine narkoticima, korupcije i za jačanje vladavine prava.