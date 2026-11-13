Politika

OGLASILA SE KANCELARIJA STEJT DEPARTMENTA: Održan sastanak zvaničnika Hanrahana i predstavnika Studentske liste

В.Н.

13. 11. 2026. u 22:31

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KANCELARIJA Stejt departmenta za međunarodne poslove sa narkoticima i sprovođenje zakona oglasila se na mreži "Iks" u vezi sa sastankom pomoćnika državnog sekretara Brendana Hanrahana sa predstavnicama Studentske liste.

ОГЛАСИЛА СЕ КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТА: Одржан састанак званичника Ханрахана и представника Студентске листе

Foto: Printskrin/X/@USEmbassySerbia

- Organizovani kriminal na Zapadnom Balkanu predstavlja pretnju po Amerikance daleko izvan granica tog regiona - navodi se u objavi i dodaje

- U Beogradu, predstavnici INL-a su se, zajedno sa pomoćnicom državnog sekretara Hanrahan, sastali sa Studentskim pokretom i Studentskom listom, čiji napori u borbi protiv organizovanog kriminala dopunjuju rad koji INL kontinuirano sprovodi u Srbiji.

Pomoćnik državnog sekretara Brendan Hanrahan sastao se sinoć sa predstavnicima Studentskog pokreta i Studentske liste kako bi im čestitao na postignutom uspehu.

INL (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) je biro američkog Stejt departmenta zadužen za međunarodnu saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala, trgovine narkoticima, korupcije i za jačanje vladavine prava.

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