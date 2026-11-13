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Juče smo pogodili tri para! Evo novih tipova za Evroligu koji su još bolji!

В.М.

13. 11. 2026. u 15:15

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Dominacija naših tipstera se nastavlja!

Јуче смо погодили три пара! Ево нових типова за Евролигу који су још бољи!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novog.

Evroliga

18.30 Anadolu Efes - Virtus Bolonja hendikep 1 (-3.5) (1.67)
20.15 Panatinaikos - Barselona 1&ukupno poena -171.5 (2.20)
20.30 Asvel - Bešiktaš hendikep poena 2 (-5.5) (1.52)

Ukupna kvota: 5.58

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