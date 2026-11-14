I MAFIJI BIZNIS JAČI OD IDENTITETA Kamora, Koza Nostra i Ndrangeta se udružile zarad osvajanja severa Italije
KAMORA, Koza nostra i Ndrangeta rade zajedno!
Ovo se navodi u najnovijem izveštaju Parlamentarne komisije za borbu protiv mafije. U njemu se preciziraju nove operativne metode mafije u severnoj Italiji u vezi sa trgovinom narkotika, infiltracijom u javne i privatne tendere, građevinske poslove, ugovore o nabavci. Pri tome, udruženi karteli koriste zajedničke službenike.
Saradnja između kartela stabilna je i bliska, a teritorijalni sukobi prevaziđeni do te mere da je sve evoluiralo u strukturisani savez. Ne treba ga tumačiti kao formalno konstruisano "supermafijaško udruženje", u kom su tri tradicionalne organizacije, plus albanska mafija, "izgubile svoj pravni identitet". To je rezultat "operativnog razumevanja izgrađenog na terenu, u kojem su članovi različitih mafijaških udruženja, prisutnih na severu Italije, formirali stabilne veze kako bi povećali kapacitet za ostvarivanje profita".
Model zajedničkog delovanja
JEDAN od najnovijih i najznačajnijih primera koji odslikava model zajedničkog kartela na severu je velika međunarodna antimafijaška operacija, izvedena 21. oktobra 2026, koja je razotkrila "tajnu banku" kriminalnih klanova u Lombardiji. Na vrhu mreže nalazili su se italijanski državljani bliski Ndrangeti i Kamori, koji su sklopili savez sa kineskim i albanskim kriminalnim grupama, kako bi se lakše koordiniralo u pranju novca. Simultana operacija u Italiji, Španiji i Švajcarskoj, donela je 30 hapšenja.
U odlomku iz spisa nacionalnog tužioca za borbu protiv mafija Đovanija Melila stoji: "Razlike između mafijaških organizacija postoje i još uvek su veoma značajne, ali poenta koju treba istaći je rizik od gubitka iz vida procesa integracije njihove operativne dimenzije. I nijedna značajna istraga italijanskog organizovanog kriminala, ili njihove čisto poslovne dimenzije, ne uspeva da otkrije ove oblike integracije".
U sektoru trgovine drogom prvobitne udaljenosti između različitih vrsta mafijaških organizacija se zamagljuju, "stvara se dimenzija progresivne integracije". Nekoliko hapšenja na osovini Ređo Kalabrija - Milano, zbog masovne trgovine kokainom, pokazalo je da su brokerske funkcije, čak i u ime Ndrangete, obavljale ličnosti, istorijski u interesima Kamore, ali su sada prenete na globalni nivo - savez u ime biznisa.
Vođe pojedinačnih komponenti zadržavaju svoje mafijaške identitete, ali je saradnja funkcionalna za poslovanje. "Najnovija istraga je pokazala stabilne i mirne strateške odnose između kalabrijskih i albanskih organizacija". A model saradnje pobrojanih mafijaških grupa najviše se uočava u Lombardiji, Pijemontu, Emilija-Romanji, Venetu i Liguriji.
Lombardija je glavni centar i primarna tačka infiltracije, zbog ogromne koncentracije kapitala, a Milano i okolne provincije služe kao ekonomska baza gde klanovi sve tri mafije zajedno ulažu u građevinarstvo, nekretnine, javne nabavke i logistiku.
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