POVREĐENE DVE DEVOJČICE I ŽENA: Jaki udari vetra napravili ogromnu štetu u Severnoj Makedoniji (FOTO)
U CENTRU Bitolja srušio se izlog i deo metalne konstrukcije Uprave za vođenje matičnih knjiga.
Konstrukcija je pala na trotoar i povredila dve šesnaestogodišnje devojčice i još jednu ženu, piše Telma.com.mk.
Povređene su vozilom Hitne pomoći prevezene u Kliničku bolnicu u Bitolju, odakle je saopšteno da njihove povrede nisu opasne po život i da je reč o posekotinama.
Pretpostavlja se da su se izlog i metalna konstrukcija srušili zbog snažnog vetra, čiji su udari dostizali brzinu od 50 kilometara na sat, dok je u Pelagoniji duvao brzinom do 86 kilometara na sat.
Snažan vetar izazvao je i požar u naselju Lavci, gde su intervenisale ekipe Teritorijalne vatrogasne jedinice.
Takođe, u gradu i okolini oboreno je više stabala, a za sada je prijavljena šteta na jednom automobilu.
(Telegraf.rs)
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