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POVREĐENE DVE DEVOJČICE I ŽENA: Jaki udari vetra napravili ogromnu štetu u Severnoj Makedoniji (FOTO)

Д.К.

14. 11. 2026. u 08:08

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U CENTRU Bitolja srušio se izlog i deo metalne konstrukcije Uprave za vođenje matičnih knjiga.

ПОВРЕЂЕНЕ ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЖЕНА: Јаки удари ветра направили огромну штету у Северној Македонији (ФОТО)

Foto: Printskrin/Jtujub/ Newsmax Balkans

Konstrukcija je pala na trotoar i povredila dve šesnaestogodišnje devojčice i još jednu ženu, piše Telma.com.mk.

Povređene su vozilom Hitne pomoći prevezene u Kliničku bolnicu u Bitolju, odakle je saopšteno da njihove povrede nisu opasne po život i da je reč o posekotinama.

Pretpostavlja se da su se izlog i metalna konstrukcija srušili zbog snažnog vetra, čiji su udari dostizali brzinu od 50 kilometara na sat, dok je u Pelagoniji duvao brzinom do 86 kilometara na sat.

Snažan vetar izazvao je i požar u naselju Lavci, gde su intervenisale ekipe Teritorijalne vatrogasne jedinice.

Takođe, u gradu i okolini oboreno je više stabala, a za sada je prijavljena šteta na jednom automobilu.

(Telegraf.rs)

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