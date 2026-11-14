POVREĐENE DVE DEVOJČICE I ŽENA: Jaki udari vetra napravili ogromnu štetu u Severnoj Makedoniji (FOTO)

U CENTRU Bitolja srušio se izlog i deo metalne konstrukcije Uprave za vođenje matičnih knjiga.

Foto: Printskrin/Jtujub/ Newsmax Balkans

Konstrukcija je pala na trotoar i povredila dve šesnaestogodišnje devojčice i još jednu ženu, piše Telma.com.mk.

Povređene su vozilom Hitne pomoći prevezene u Kliničku bolnicu u Bitolju, odakle je saopšteno da njihove povrede nisu opasne po život i da je reč o posekotinama.

Pretpostavlja se da su se izlog i metalna konstrukcija srušili zbog snažnog vetra, čiji su udari dostizali brzinu od 50 kilometara na sat, dok je u Pelagoniji duvao brzinom do 86 kilometara na sat.

Snažan vetar izazvao je i požar u naselju Lavci, gde su intervenisale ekipe Teritorijalne vatrogasne jedinice.

Padna staklo od izlogot na Oddelenieto za matični knigi vo Bitola, povredeni dve devojčinja 👉 https://t.co/ICpZ8Inyus https://t.co/mQbve7ZAFL — 4NEWS.mk (@4newsMk) November 13, 2026

Takođe, u gradu i okolini oboreno je više stabala, a za sada je prijavljena šteta na jednom automobilu.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: Akcija novosadske policije: Zaplenjeno više od 3,8 kilograma marihuane