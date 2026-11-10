JOŠ JEDAN POGODAK NAŠE REDAKCIJE! Evo današnjih predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Utorak
20.45 Hemel Hempsted - Torki X (3.70)
21.00 PSŽ (Ž) - Bajern Minhen (Ž) X (3.80)
Kvota: 14.06
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