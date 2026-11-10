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JOŠ JEDAN POGODAK NAŠE REDAKCIJE! Evo današnjih predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

10. 11. 2026. u 10:41

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

ЈОШ ЈЕДАН ПОГОДАК НАШЕ РЕДАКЦИЈЕ! Ево данашњих предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Josh Smith/PPAUK / imago sportfotodienst / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Utorak

20.45 Hemel Hempsted - Torki X (3.70)

21.00 PSŽ (Ž) - Bajern Minhen (Ž) X (3.80)

Kvota: 14.06

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