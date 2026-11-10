Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE! Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

10. 11. 2026. u 08:43

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ! Голеаде у првом полувремену

Sportfoto Zink / Wolfgang Zink / imago sportfotodienst / Profimedia

Utorak

20.45 Kolčester - Ipsvič U21 |2+ (1.75)

21.00 Roma (Ž) - Servet (Ž) |2+ (1.87)

Kvota: 3.27

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