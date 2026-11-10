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JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg kladioničarskog koktela

Немања Пејчић

10. 11. 2026. u 09:57

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ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke, košarke i fudbala.

ЈУРИМО ТРЕЋИ У НИЗУ! Ево данашњег кладионичарског коктела

FOTO: Tanjug/Cody Froggatt/PA via AP

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Utorak

17.30 Spor Toto - Onikisubat 1 (1.50)

18.00 Neptunas - Slask Vroclav 1 (1.35)

20.30 Bredford Siti - Jork Siti GG (1.48)

Kvota: 2.50

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