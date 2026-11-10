JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih utakmica gde će se mreže "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko predloga na kojima se očekuju golovi.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Utorak
20.00 Grimzbi - Notingem U21 3+ (1.22)
20.45 Darlington - Oksford Siti 3+ (1.55)
20.45 Čatam taun - Literhid 3+
Kvota: 2.93
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