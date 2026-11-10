Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih utakmica gde će se mreže "sigurno" tresti

Немања Пејчић

10. 11. 2026. u 09:26

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko predloga na kojima se očekuju golovi.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњих утакмица где ће се мреже сигурно трести

FOTO: David Greaves / imago sportfotodienst / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Utorak

20.00 Grimzbi - Notingem U21 3+ (1.22)

20.45 Darlington - Oksford Siti 3+ (1.55)

20.45 Čatam taun - Literhid 3+

Kvota: 2.93

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