Kakav obrt! Najnoviji detalji ubistva hrvatskog sporiste su neverovatni

Region je zanemeo pred nezabeleženim skandalom i hororom koji potresa Hrvatsku nakon što su u javnost isplivali stravični detalji ubistva 32-godišnjeg Kristijana Josipa Periša, bivšeg uspešnog atletičara i trenera u paraobaranju ruke.

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Nesrećni mladić preminuo je 21. oktobra na Odeljenju za zavisnosti Klinike za psihijatriju „Sveti Ivan“ u zagrebačkom Jankomiru, a prvobitne tvrdnje bolnice da je reč o „zatajenju srca“ potpuno su pale u vodu pred dokazima sa nadzornih kamera.

Četvorica medicinskih tehničara (starosti 22, 28, 32 i 52 godine) uhapšena su pod sumnjom za teško ubistvo. Sudija za istragu odredio im je jednomesečni pritvor u zatvoru Remetinec zbog opasnosti od uticaja na svedoke i posebno teških okolnosti izvršenja dela.

Međutim, zaposleni u bolnici s kojima su novinari Jutarnjeg lista razgovarali iznose drugačiju verziju događaja. Tvrde da se radilo o izuzetno zahtevnoj intervenciji, tokom koje su medicinski tehničari pokušavali da savladaju izrazito agresivnog pacijenta. Odlučno odbacuju tvrdnje da je Periš bio brutalno premlaćen iako snimak koji je objavljen govori potpuno drugačije.

K. J. Periš preminuo je 21.10. nakon osmominutne torture zdravstvenih radnika na psihijatriji u Zagrebu Glava pod jastukom, koleno na vratu i udarci po telu Obdukcijom su ustanovljeni brojni podlivi na licu i telu, oguljena koža, slomljena rebra i prsna kost te edem pluća i mozga https://t.co/WGgI7Sg8aN — Nina (@OdVasojevica) November 9, 2026

- Da, čovek je umro, ali nije baš sve onako kako se na prvi pogled čini“, rekao im je jedan od zaposlenih u bolnici upoznatih sa slučajem.

Prema tvrdnjama sagovornika, Periš je u bolnicu primljen u izrazito lošem psihičkom stanju. Bio je snažne fizičke građe, a zaposleni ga opisuju kao vrlo neprijatnog i agresivnog. Tvrde da u trenutku incidenta još nije bio prisilno hospitalizovan, iako je takva mera, prema njihovim saznanjima, verovatno trebalo da usledi.

Zbog njegovog ponašanja pozvana su četvorica medicinskih tehničara. Kako tvrde zaposleni, pacijent nije sarađivao, bio je izrazito agresivan, a osoblje je, između ostalog, i pljuvao. Budući da nisu uspeli da ga smire, tehničari su ga fizički savladali.

Nakon što je pacijent obuzdan, prema tvrdnjama izvora Jutarnjeg lista, dali su mu lek za smirenje. Periš je potom preminuo. Da li je i na koji način njegova smrt povezana s fizičkim savladavanjem ili primenjenim lekom, zasad nije poznato. Odgovore na ta pitanja trebalo bi da daju istraga i obdukacioni nalaz.

- Prema onome što mi znamo, nije bilo nikakvog šutiranja ni premlaćivanja. Naravno da sve treba temeljno istražiti i utvrditi šta se tačno dogodilo, ali unapred osuditi ljude, pre nego što su poznate sve činjenice, jednostavno nije pošteno“, kaže jedan od sagovornika Jutarnjeg lista.

Zaposleni naglašavaju da ne osporavaju potrebu za istragom niti odgovornost ako se utvrdi da je neko prekoračio dozvoljenu upotrebu sile. Ipak, smatraju da se u javnosti ne smeju zanemariti okolnosti u kojima je došlo do intervencije. Njihova verzija događaja zasad nije nezavisno potvrđena, a tužilaštvo četvoricu tehničara sumnjiči za jedno od najtežih krivičnih dela.

Sagovornici Jutarnjeg lista tvrde da tačan uzrok Periševićeve smrti još nije utvrđen te da bi obdukacioni nalaz trebalo da bude završen za otprilike mesec dana. Navode i da je bolnica odmah nakon događaja pozvala policiju.



