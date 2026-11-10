"POKAZAĆEMO DA SMO POLITIČKA OPCIJA ČIJI GLAS NE MOŽE DA SE UGUŠI NITI ZANEMARI" Vučević najavio nastavak borbe, otkrio i šta Vučić sprema

MILOŠ Vučević poručuje da SNS neće biti ugušena ni zabranjena i da je najveća snaga stranke članstvo i organizaciona mreža širom Srbije.

Foto: Novosti/T.J.

Kaže da bi povratak Aleksandra Vučića na čelo SNS doneo konsolidaciju, stabilnost i novi zamajac, uz najavljenu unutrašnju reorganizaciju i otvaranje prostora za mlade ljude.



"Nova vlast bi najradije ugušila slobodu govora u Srbiji i zabranila jedinu parlamentarnu opozicionu Srpsku naprednu stranku. To im neće proći", poručio je predsednik SNS Miloš Vučević u intervjuu za Srpski nedeljnik Kompas.

"Naša najveća snaga u ovim novonastalim političkim okolnostima nisu ni državne funkcije ni fotelje, već naše članstvo koje broji stotine hiljada poštenih, vrednih i posvećenih ljudi širom zemlje, kao i naša neuništiva infrastruktura. Mi smo stranka koja živi sa narodom, koja poznaje svako selo i svaki grad i ta živa veza sa građanima predstavlja bedem koji niko ne može da sruši, bez obzira na trenutnu političku sreću“, kaže Vučević.

Vučević je govorio o političkim planovima za budućnost i o tome zašto je dobro da Aleksandar Vučić, čovek sa najvećim državničkim iskustvom, opet stane na čelo SNS.

- Poruku građana sa ovih izbora tumačimo sa punom ozbiljnošću, trezvenošću i dubokim poštovanjem prema svakom glasu koji je dat u okviru demokratskog procesa. Narod je izrazio svoju volju i mi kao državotvorna i odgovorna politička organizacija tu volju apsolutno uvažavamo, jer u jednoj uređenoj zemlji suverenost pripada građanima. Međutim, ono što želim jasno da naglasim jeste da istorija Srpske napredne stranke nije satkana samo od pobeda u lakim vremenima, već od uporne borbe, rada i nemerljive ljubavi prema našoj Srbiji - rekao je Vučević.

O povratku Vučića na čelo SNS

On je istakao da vi povratak Vučića na čelo SNS značio apsolutnu političku stabilnost.

- Povratak Aleksandra Vučića na čelo Srpske napredne stranke značio bi trenutnu i apsolutnu političku konsolidaciju, stabilnost i snažan zamajac našem daljem delovanju. Naša najveća snaga u ovim novonastalim političkim okolnostima nisu ni državne funkcije ni fotelje, već naše članstvo koje broji stotine hiljada poštenih, vrednih i posvećenih ljudi širom zemlje, kao i naša neuništiva infrastruktura. Mi smo stranka koja živi sa narodom, koja poznaje svako selo i svaki grad i ta živa veza sa građanima predstavlja bedem koji niko ne može da sruši, bez obzira na trenutnu političku sreću.

O atmosferi u stranci posle izbora

Govorio je i o tome kakva je bila atmosfera u rukovodstvu SNS posle izbora i šta je Aleksandar Vučić poručio najbližim saradnicima kada je reč o budućnosti stranke.

- Atmosfera u samom rukovodstvu naše stranke nakon objavljivanja izbornih rezultata nije bila ispunjena panikom, već radna i ozbiljna. Ni u jednom trenutku nije bilo mesta malodušnosti jer se prava vrednost jednog političkog pokreta ne meri samo slavljem u danima trijumfa, već isključivo time kako podnosimo poraz i kako se borimo kada nam nisu svi vetrovi naklonjeni. Moj prvi utisak sa skupa 27. juna nije broj ljudi koji jeste bio impozantan, nije ni struktura, nego pre svega atmosfera. Ona je bila drugačija i bolja u odnosu na skup koji smo imali u aprilu 2025. godine - rekao je on.

Vučević je istakao da je Aleksandar Vučić u otvorenim i temeljnim razgovorima sa najbližim saradnicima poručio da se stranka ne stvara radi koristi, već radi ideje, i da je pred nama vreme u kojem moramo da pokažemo najviši stepen solidarnosti, discipline i borbenosti.

- Njegova poruka je bila jasna: Srpska napredna stranka se neće gasiti niti sklanjati pred naletima političkih neistomišljenika, već će postati još snažniji, mudriji i odlučniji korektivni faktor u društvu, čuvajući sve ono što smo zajedno izgradili za ovu zemlju - rekao je on.

Najvažnija poruka okupljana SNS

Šta je najvažnija poruka subotnjeg okupljanja SNS i šta ono govori o jedinstvu, organizacionoj snazi i spremnosti stranke za nove političke izazove?

- Najvažnija i najsnažnija poruka našeg subotnjeg okupljanja jeste da je duh Srpske napredne stranke apsolutno nesalomiv i da nas trenutni izborni neuspeh nije oslabio, već nas je sabio u redove i dodatno homogenizovao. To veličanstveno okupljanje nije bilo samo demonstracija partijske lojalnosti, već nedvosmislen dokaz naše vrhunske organizacione snage, čelične discipline i spremnosti da u svakom trenutku stanemo u odbranu svakog kilometra puta, svake nove fabrike, svake bolnice i svakog rezultata koji je Srbiju podigao sa dna na koje su je neki drugi pre nas doveli. Pokazali smo jedinstvo koje je retkost na političkoj sceni Srbije i poslali poruku da smo spremni da kroz demokratsku i institucionalnu borbu odgovorimo na sve političke izazove koji su pred nama - istakao je Vučević.

Koliko bi povratak Aleksandra Vučića na čelo SNS značio za stranku i njeno dalje političko delovanje?

- Povratak Aleksandra Vučića na čelo Srpske napredne stranke značio bi trenutnu i apsolutnu političku konsolidaciju, stabilnost i snažan zamajac našem daljem delovanju. Njegov politički autoritet, državničko iskustvo, vizija i nepresušna energija predstavljaju stožer oko kojeg se okupljaju svi oni kojima je interes Srbije na prvom mestu. Iako on uvek sagledava širu sliku i opšte državne prioritete iznad partijskih okvira, njegovo formalno prisustvo i liderstvo na čelu stranke predstavljaju najsigurniju garanciju da će SNS ostati najsnažnija politička snaga u zemlji, sposobna da se na najozbiljniji mogući način nosi sa svim teškim zadacima i istorijskim izazovima koji se pred nama nalaze - rekao je on.

Aleksandar Vučić najavljuje promene u SNS. Kako sačuvati kontinuitet politike koju ste vodili, a istovremeno otvoriti prostor za nove ljude, novu energiju i dodatno jačanje stranke?

- Kontinuitet politike koju smo vodili čuva se kroz beskompromisnu odbranu strateških rezultata naše ekonomske, socijalne i nacionalne politike, jer građani znaju šta znače stabilan budžet, veće plate i penzije i nezavisna spoljna politika. Aleksandar Vučić je u otvorenim i temeljnim razgovorima sa najbližim saradnicima poručio da se stranka ne stvara radi koristi, već radi ideje, i da je pred nama vreme u kojem moramo da pokažemo najviši stepen solidarnosti, discipline i borbenosti, kaže Vučević i dodaje:

- Međutim, potpuno smo svesni da vreme ide napred i da su korenite promene unutar stranke neophodne. Promene ćemo sprovesti tako što ćemo sačuvati naše idejne temelje, a istovremeno širom otvoriti vrata novim, mladim, obrazovanim i nekompromitovanim ljudima koji donose novu energiju, savremene ideje i drugačiji pristup političkoj komunikaciji. Spajanjem našeg iskustva i terenske snage sa mladalačkom energijom, SNS će postati još jača, modernija i otvorenija za sve građane - rekao je on.

Kako vidite ulogu SNS u narednom periodu i na koji način stranka može da nastavi da zastupa svoju politiku i interese građana u novim parlamentarnim okolnostima?

- Srpsku naprednu stranku u narednom periodu vidim kao odgovornu, ozbiljnu, ali i beskompromisnu opoziciju koja će štititi interese svakog građanina Srbije. U novim parlamentarnim okolnostima naša politika će se zasnivati na jakim argumentima, odlučnim skupštinskim nastupima i pažljivom nadzoru nad svakim potezom nove vlasti. Nećemo dozvoliti da se ponište postignuti uspesi, da se zaustave veliki infrastrukturni projekti niti da se ugroze socijalna prava radnika i penzionera. Kroz svakodnevni rad u parlamentu i kroz direktnu komunikaciju sa narodom na terenu, pokazaćemo da smo politička opcija čiji glas ne može da se uguši niti zanemari - izjavio je Vučević.

O promenama u SNS

Koje konkretne promene u organizaciji i načinu rada SNS planirate i šta će biti prioriteti stranke u narednih šest meseci?

- U narednih šest meseci naš primarni fokus biće usmeren na temeljnu unutrašnju reorganizaciju i sveobuhvatno osvežavanje svih naših opštinskih i gradskih odbora širom Srbije. Planiramo da u potpunosti modernizujemo način našeg rada, uvedemo nove metode komunikacije sa članstvom i podignemo rad na terenu na najviši mogući nivo kroz direktne razgovore sa građanima od vrata do vrata. Prioriteti će nam biti jačanje opozicionog delovanja u parlamentu, uspostavljanje snažnih analitičkih timova koji će pratiti rad nove vlasti i sprečavati bilo kakav pokušaj ugrožavanja prava naših članova i simpatizera. Na ovaj način pokazaćemo da smo dinamična, živa organizacija spremna da se izbori sa svim izazovima modernog političkog trenutka -

U javnosti se sve više govori o političkom revanšizmu posle promene vlasti. Koliko vas zabrinjava atmosfera u društvu i postoji li opasnost da političke razlike postanu povod za progon neistomišljenika?

- Atmosfera koja se danas kreira u društvu nas izuzetno zabrinjava, jer otvorene najave političkog revanšizma, progona i linča neistomišljenika predstavljaju ozbiljnu opasnost za temelje demokratije i vladavine prava u Srbiji. Politika nikada ne sme da se pretvori u instrument osvete, a institucije države nikada ne smeju da budu korišćene kao politička batina protiv onih koji misle drugačije. Ukoliko nova vlast nastavi da podstiče atmosferu straha i progona, to neće ugroziti samo Srpsku naprednu stranku i njene članove, već će potpuno razoriti društveno tkivo i mir u našoj državi, što niko ko misli dobro Srbiji ne sme da dozvoli - kaže on.

O Informeru

Vučević je govorio i o upadu građana u Informer.

- Taj događaj ocenjujemo kao apsolutno neprihvatljiv i fašistički čin koji predstavlja crvenu liniju za svako civilizovano društvo. Upad u televizijsku redakciju i nasilni prekid programa nisu nikakav izraz demokratskog protesta, već čist teror nad medijima i direktno ugrožavanje bezbednosti novinara i medijskih radnika. Takav događaj jasno govori da ukoliko se sloboda medija i pravo na drugačiju uređivačku politiku ne zaštite bezuslovno – bez obzira na to ko je trenutno na vlasti – ulazimo u opasno doba u kome ulica i nasilje odlučuju o sudbini ljudi, što je direktno uništavanje svakog oblika slobodne misli. Granica između prave kontrole i političke cenzure se prelazi onog trenutka kada se medijima preti gašenjem zbog njihovog stava, a to je praksa koja vodi ka potpunom medijskom mraku i koju ćemo oštro osuđivati na svakom koraku - istakao je on

REM je pokrenuo postupke protiv televizija Informer i Prva, a podneta je i inicijativa za oduzimanje dozvole Informeru. Koliko vas zabrinjava mogućnost zabrane emitovanja ovih televizija i kako razlikovati opravdan regulatorni nadzor od eventualnog politički motivisanog obračuna sa medijima?

- Činjenica da se pokreću postupci i podnose inicijative za zabranu rada i oduzimanje dozvola televizijama samo zato što im se uređivačka politika ne uklapa u želje novih centara moći izaziva naše duboko i opravdano strahovanje. Jasno je da se ovde ne radi o objektivnom, profesionalnom i zakonom predviđenom regulatornom nadzoru, već o očiglednom i politički motivisanom obračunu sa medijskim pluralizmom. Granica između prave kontrole i političke cenzure se prelazi onog trenutka kada se medijima preti gašenjem zbog njihovog stava, a to je praksa koja vodi ka potpunom medijskom mraku i koju ćemo oštro osuđivati na svakom koraku - rekao je Vučević.

Ukoliko bi došlo do zabrane emitovanja Informera ili Prve televizije, kako bi SNS reagovala i na koji način bi se zalagala za zaštitu medijskog pluralizma i prava građana da čuju različita politička mišljenja?

- Ukoliko bi se desio taj skandalozan i duboko nedemokratski čin da se bilo kom mediju zabrani emitovanje zbog njegovog političkog stava, Srpska napredna stranka bi reagovala svim raspoloživim političkim, pravnim i demokratskim sredstvima. Digli bismo glas u skupštinskim klupama, organizovali mirne i dostojanstvene demokratske akcije i obavestili celokupnu domaću i međunarodnu javnost o brutalnom gušenju medijskih sloboda u Srbiji. Nećemo dozvoliti da se građanima uskrati pravo da čuju drugačije mišljenje i da se medijski prostor očisti od svih koji ne žele da služe interesima novih političkih moćnika.

Vučević je odgovorio da li ima konkretne informacije o pritiscima, pretnjama ili napadima na članove i simpatizere SNS i šta očekujete od nadležnih institucija.

- Nažalost, svakodnevno nam pristiže veliki broj konkretnih informacija, dokaza i svedočanstava o direktnim pritiscima, pretnjama otpuštanjem sa posla u javnom sektoru, pa čak i fizičkim napadima sa kojima se naši članovi, aktivisti i simpatizeri suočavaju širom Srbije od trenutka kada su izbori završeni. Od nadležnih državnih institucija, policije i tužilaštva zahtevamo da prekinu sa ćutanjem, da hitno počnu profesionalno da rade svoj posao, zaštite svakog građanina bez obzira na njegovu političku pripadnost i najstrože sankcionišu sve siledžije i one koji sprovode nasilje na terenu - rekao je on.

Govorio je i šta očekuje od nove parlamentarne većine.

Pozdravljamo svaki glas razuma, pa tako i javne osude upada u medije i odbacivanje revanšizma koje su se čule od pojedinih predstavnika studentskih organizacija.

- Od nadležnih državnih institucija, policije i tužilaštva zahtevamo da prekinu sa ćutanjem, da hitno počnu profesionalno da rade svoj posao, zaštite svakog građanina bez obzira na njegovu političku pripadnost i najstrože sankcionišu sve siledžije i one koji sprovode nasilje na terenu Međutim, od nove parlamentarne većine ne očekujemo prazne izjave i deklarativna, lažna žaljenja, već konkretna zakonska dela, hitno zaustavljanje svakog političkog progona i uspostavljanje institucionalnog ambijenta u kojem se različito političko mišljenje poštuje, a ne kažnjava - rekao je on.

Kako će SNS zaštititi svoje članove i simpatizere od eventualnih političkih pritisaka, a istovremeno insistirati na očuvanju mira, zakonitosti i institucionalnog poretka?

- Srpska napredna stranka će pružiti apsolutnu pravnu, institucionalnu, sindikalnu i svaku drugu vrstu zaštite svakom svom članu i simpatizeru koji se nađe na udaru političkog terora i nepravednih progona; niko od naših ljudi neće ostati sam i nezaštićen pred naletom osionosti nove vlasti. Istovremeno, naš pristup ostaje čvrsto u okvirima mira, dostojanstva, poštovanja zakonitosti i institucionalnog poretka Republike Srbije. Mi nećemo nasedati na jeftine provokacije onih koji bi želeli da izazovu haos i nerede na ulicama, već ćemo se za prava naših ljudi i pravnu državu boriti uporno, mudro i sigurno kroz institucije sistema. - kaže Vučević.

Odgovorio je šta bi poručio građanima koji su godinama pružali poverenje SNS i Aleksandru Vučiću, ali i onima koji su na poslednjim izborima podržali druge političke opcije.

- Svim našim vernim članovima, simpatizerima i građanima koji su godinama verovali u viziju Aleksandra Vučića poručujem: Glavu gore, nema mesta depresiji! Zajedno smo iz temelja promenili i izgradili modernu Srbiju, podigli ekonomiju i vratili dostojanstvo našem narodu. Ovaj izborni rezultat je samo jedna prolazna prepreka na našem putu, a borba za jaku i naprednu Srbiju se nastavlja još snažnije i odlučnije. A onima koji su na poslednjim izborima podržali druge političke opcije poručujem: Srbija je zajednička kuća svih nas, bez obzira na političke razlike. Srpska napredna stranka će uvek štititi prava, slobode i interese svakog pojedinca u ovoj zemlji, jer duboke podele u našem narodu nikada nikom nisu donele dobro. Naši zajednički ciljevi moraju ostati mir, stabilnost, ekonomski napredak i sigurna budućnost naše jedine otadžbine - zaključio je Vučević.

(Srpski nedeljnik Kompas)

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