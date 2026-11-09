Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

09. 11. 2026. u 09:42

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak

18.00 Javor - TSC X (3.50)

20.45 Pičerno - Bari X (2.90)

Kvota: 10.15

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