Zvezda prozvala Partizan čuvenim Bajaginim stihovima (VIDEO)
I to putem društvenih mreža...
Pobeda Crvene zvezde u Novom sadu i poratz partizana od Mačve u Humskoj uticao je na to da razlika na tabeli, između večitih rivala bude +26 u korist crveno-belih!
Otuda i ne čudi što je sa Marakane stiglo peckanje na račun komšija iz Humske, upakovano kroz stihove pesme "Tamara" koju izvodi Momčilo Bajagić Bajaga.
Naime, na tiktok profilu srpskog šampiona pojavio se snimak na kom se čuju tačno određeni stihovi pomenute pesme i pogled na tabelu Super lige.
- Na minus dvadeset i šest, Moskva je tonula u san - apostrofirali su crveno-beli razliku između njih i Partizana.
Podsetimo, Zvezda posle 15 kola ima 43 boda, dok je Partizan tek na 17 i u plej-aut zoni.
Preporučujemo
Ma, hajde molim vas! Nikola Jokić je poludeo zbog ovog pitanja
10. 11. 2026. u 11:22
Dvojac opet trenira, ali važan igrač Partizana propušta Baskoniju
10. 11. 2026. u 11:05
Kakav obrt! Najnoviji detalji ubistva hrvatskog sporiste su neverovatni
10. 11. 2026. u 10:59
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Htela ga Mađarska, sad će igrati za Srbiju: Ko je novi štoper kog je Paunović pozvao?
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović odlučio je da ukaže poverenje novom igraču. Na spisku za predstojeće utakmice protiv Nemačke i Grčke u Ligi nacija našao se Miljan Krpić, defanzivac mađarskog Đera, koji je naknadno dobio poziv nakon što je Strahinja Pavlović otpao zbog povrede.
09. 11. 2026. u 12:14
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)