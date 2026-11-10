Fudbal

Zvezda prozvala Partizan čuvenim Bajaginim stihovima (VIDEO)

М.М.

10. 11. 2026. u 10:53

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

I to putem društvenih mreža...

Звезда прозвала Партизан чувеним Бајагиним стиховима (ВИДЕО)

FOTO: FK Crvena zvezda

Pobeda Crvene zvezde u Novom sadu i poratz partizana od Mačve u Humskoj uticao je na to da razlika na tabeli, između večitih rivala bude +26 u korist crveno-belih!

Otuda i ne čudi što je sa Marakane stiglo peckanje na račun komšija iz Humske, upakovano kroz stihove pesme "Tamara" koju izvodi Momčilo Bajagić Bajaga.

Naime, na tiktok profilu srpskog šampiona pojavio se snimak na kom se čuju tačno određeni stihovi pomenute pesme i pogled na tabelu Super lige.

- Na minus dvadeset i šest, Moskva je tonula u san - apostrofirali su crveno-beli razliku između njih i Partizana.

Podsetimo, Zvezda posle 15 kola ima 43 boda, dok je Partizan tek na 17 i u plej-aut zoni.

@crvenazvezdafk ❄️🔴⚪️ #crvenazvezda #zvezda ♬ original sound - FK Crvena zvezda

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Plenković: Pogledajte snimak, Periš je ubijen!
Region

0 0

Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"

DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.

10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nova obaloutvrda, duže šetalište i javni pontoni: Marina Dorćol ulaže 10 miliona evra u uređenje obale

Nova obaloutvrda, duže šetalište i javni pontoni: Marina Dorćol ulaže 10 miliona evra u uređenje obale