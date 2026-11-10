Zvezda prozvala Partizan čuvenim Bajaginim stihovima (VIDEO)

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FOTO: FK Crvena zvezda

Pobeda Crvene zvezde u Novom sadu i poratz partizana od Mačve u Humskoj uticao je na to da razlika na tabeli, između večitih rivala bude +26 u korist crveno-belih!

Otuda i ne čudi što je sa Marakane stiglo peckanje na račun komšija iz Humske, upakovano kroz stihove pesme "Tamara" koju izvodi Momčilo Bajagić Bajaga.

Naime, na tiktok profilu srpskog šampiona pojavio se snimak na kom se čuju tačno određeni stihovi pomenute pesme i pogled na tabelu Super lige.

- Na minus dvadeset i šest, Moskva je tonula u san - apostrofirali su crveno-beli razliku između njih i Partizana.

Podsetimo, Zvezda posle 15 kola ima 43 boda, dok je Partizan tek na 17 i u plej-aut zoni.