Gradonačelnica Užica Jelena Raković Radivojević podnela ostavku
GRADONAČELNICA Užica dr Jelena Raković Radivojević podnela je ostavku na tu funkciju, saopšteno je danas iz gradske uprave Užica.
Kako se navodi, Raković Radojević je ostavku podnela iz zdravstvenih razloga.
- Ovakvu odluku donela je imajući u vidu svoje zdravstveno stanje i potrebu da se u potpunosti posveti oporavku, nakon višegodišnjeg angažovanja i obavljanja odgovornih poslova u lokalnoj samoupravi - navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Grada Užica.
Podseća se da je Raković Radivojević funkciju gradonačelnice Užica obavljala u dva uzastopna mandata, od 2020. godine, kada je postala i prva žena na toj funkciji u istoriji tog grada.
Drugi put je za gradonačelnicu izabrana u julu 2024. godine. Ističe se da je Raković Radivojević tokom svog mandata bila posvećena radu na razvoju grada, unapređenju infrastrukture, zdravstva, obrazovanja, kulture i drugih oblasti od značaja za život građana Užica.
Grad Užice zahvalio je Raković Radivojević na dosadašnjem radu, uloženom trudu, odgovornosti i posvećenosti u realizaciji brojnih aktivnosti i poslova od značaja za grad i njegove građane.
- Poštujući njenu odluku, želimo joj pre svega uspešno lečenje, dobro zdravlje i brz oporavak, uz uverenje da će sve ono što je u prethodnim godinama bilo zajednički započeto nastaviti da bude u funkciji daljeg razvoja Užica - navodi se u saopštenju.
(Tanjug)
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