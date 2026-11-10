RIK OBJAVIO BROJKE KOJE SE ČEKALO: Stigli prvi rezultati izbora za nacionalne savete manjina, u pojedinim sredinama ubedljive pobede

REPUBLIČKA izborna komisija (RIK) objavila je sinoć preliminarne rezultate neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta 21 nacionalne manjine, održanih u nedelju.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Na izborima za članove Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, od 153 biračka mesta obrađeno je 140 biračkih mesta.

Broj upisanih birača za izbore za članove Saveta albanske nacionalne manjine je 32.123, a ukupan broj birača koji su glasali je 12.444.

Izborna lista "Pokret za demokratski progres Šćiprim Musliu" osvojio je 3. 469 glasova ili 27,88 odsto, lista "Demokratska partija Sali Salihi" osvojila je 2. 235 glasova ili 17,96 odsto, "Partija za demokratsko delovanje" osvojila je 4.285 glasova ili 34,44 odsto i "Alternativa za promene, Levent Ćazimi" osvojila je 2. 363 glasa ili 18,99 odsto. Za članove Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne manjine obrađeno je od 121 do 120 biračkih mesta.

Broj upisanih birača u poseban birački spisak je 2. 535, a glasalo je 532 birača.

Izborna lista Ujedinjene Aškalije za Srbiju - Aziz Emini osvojila je 187 glasova ili 35,22 odsto, lista "Ajnur Toplica - Naš glas, naša budućnost", osvojila je 96 glasova ili 18,8 odsto, lista "Muhamet Behrami - Za napredak Aškalija" osvojila je 119 glasova ili 22,41 odsto, lista "Za pobedu Aškalija - Erdelj Herinc" osvojila je 21 glas, odnosno 3,95 odsto, a lista Aškalije za Ali Zajedno - Iljaz Ramadanović", osvojila je 102 glasa, odnosno 19,21 odsto.

Što se tiče članova Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine, od 390 biračkih mesta obrađeno je ukupno 383. U poseban birački spisak upisano je 113.913 birača, a glasalo je 36.606.

Izborna lista "Sandžačka demokratska partija - Elmir Habibović" osvojila je 12. 624 glasa ili 35,35 odsto, lista "Čuvari Sandžaka" osvojila je 14.990 glasova ili 41,56 odsto, lista "Usame Zukorlić - Pokret za ujedinjenje Bošnjaka", osvojila je 7.203 glasova, odnosno 19,97 odsto, lista "Ujedinjeni Bošnjaci, Samir Tandir" osvojila je 887 glasova, odnosno 2,46 odsto.

Što se tiče Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine, od 329 biračkih mesta obrađeno je 318. Broj birača koji su upisani u birački spisak za izbore za članove Saveta bugarske nacionalne manjine je 15.180, a glasalo je 6.369 birača.

Lista "To smo mi, prirodni pokret - Vladimir Zaharijev" dobila je 3.017 glasova, odnosno 47,39 odsto, lista "Naš narod, naš glas, naša budućnost - Partija Bugara Srbije" osvojila je 1.857 glasova, odnosno 29,17 odsto i "Demokratska partija Bugara Nebojša Ivanov", osvojila je 1.328 glasova, odnosno 20,96 odsto.

Za Nacionalni savet bunjavačke nacionalne manjine, od 202 biračka mesta, obrađeno je ukupno 195. Broj birača za izbore za Nacionalni savet bunjavačke nacionalne manjine koji su upisani u poseban birački spisak je 5.909, a glasalo je 1.686 birača. Lista "Bunjevci Ujedinjeno za Srbiju", osvojila je 691 glas, odnosno 41,01 odsto, lista "Dr Suzana Kujundžić Ostojić, nek se zna da Bunjevac živi" osvojila je 762 glasa, odnosno 45,22 odsto, do je lista "Bunjevci za svoj identitet: Savez bačkih Bunjevaca" osvojila 205 glasova, odnosno 12,17 odsto.

Što se tiče vlaške nacionalne manjine, za Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine, od 192, obrađena su 182 biračka mesta. U birački spisak upisano je 18.754 birača, a glasalo je njih 3.131. Jedina izborna lista za Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine "Ujedinjeni vlasti za Ujedinjenu Srbiju" osvojila je 3.077 glasova, odnosno 98,28 odsto.

Za Nacionalni savet grčke nacionalne manjine, obrađeno je 191 od ukupno 195 biračkih mesta. U birački spisak upisano je 3.742 birača, a glasovalo je 720. Lista "Grci zajedno - Petar Rodifcis Nađ" osvojila je 296 glasova, odnosno 41,11 odsto, lista "Grci zajedno - Srcem za Srbiju" osvojila je 209 glasova, odnosno 29,03 odsto i "Ujedinjeni Grci za Ujedinjenu Srbiju" osvojila je 204 glasa, odnosno 28,33. Za Nacionalni savet egipatske nacionalne manjine, od 104 biračka mesta, obrađeno je 101. Upisano je 3.030 birača, a glasalo je 285.

Izborna lista "Egipćani Srbije - Bajram Kruezi" osvojila je 285 glasova, odnosno 100 odsto, pošto je to jedina izborna lista za ovu nacionalnu manjinu.

Za Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine, od 465 biračkih mesta, obrađeno je 445. Broj birača upisan u poseban birački spisak je 99.364, a glasalo je njih 39.394. Izborna lista "Mađarska sloga" osvojila je 21.847 ili 70,69 odsto, dok je "Pokret za novi početak vojvođanskih Mađara" osvojila 11.156, odnosno 28,32 odsto.

Za Nacionalni savet makedonske nacionalne manjine, od 273 biračka mesta, obrađeno je 265. U birački spisak upisano je 9.011 birača, a glasalo je 2.727. Izborna lista "Za Makedonce pre svega" osvojila je 688 glasova, odnosno 25,23 odsto, "Demokratska partija Makedonaca - Zoran Peševski" osvojila je 592, odnosno 21,71, lista "Makedonci u Srbiji" osvojila je 185, odnosno 6,78 odsto i lista "Makedonci zajedno" osvojila je 1. 234, odnosno 45,25 odsto.

Za Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine, od 244 biračka mesta, obrađeno je 234. Upisano je 1.983 birača, a glasalo je njih 553. Jedina zajednička lista podunavskih Nemaca osvojila je 543 glasa, odnosno 98,55 odsto.

Za Nacionalni savet poljske nacionalne manjine, od 48 biračkih mesta, obrađeno je svih 48 biračkih mesta. Broj birača koji su upisani u poseban spisak je 298, a glasalo je njih 115. Izborna lista "Poljska sloga" dobila je 114 glasova, odnosno 99,13 odsto, a za ovu izbornu listu su se za sada stekli uslovi da se odredi konačan broj glasova.

Za članove Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine od 607 biračkih mesta, obrađeno je 585. Od 57.085 upisanih birača glasalo je 6.888. Jedina izborna lista "Ujedinjeni Romi za Ujedinjenu Srbiju" osvojila je 5.881 glas, odnosno 98,43 odsto. Za

Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine, od 335 biračkih mesta, obrađeno je 330. Upisano je 19.880 birača, glasalo je njih 5.513. Izborna lista "Rumuni zajedno idemo napred" osvojila je, 3.025 glasova, odnosno 54,94 odsto, dok je lista "Rumunska partija Rumuni pobeđuju" osvojila 2.302 glasa, odnosno 41,78 odsto.

Za Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine, od 187 biračkih mesta, određeno je 181. Broj birača koji su upisani je 6.193, a glasalo je njih 2.924. Izborna lista "Rusini zajedno" osvojila je 496, odnosno 16,97 odsto, lista "Iskreno, za Rusinke i Rusine, profesor doktor Mihajlo Fejsa" osvojila je 433 glasova, odnosno 14,81 odsto, izborna lista "Na talasu promena" osvojila je 1. 888, odnosno 64,59 odsto, aizborna lista "Muzika Rusini: Slavko Roman Rondo" osvojila je 93 glasa, odnosno 3,18.

Za Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, od 245 biračkih mesta, obrađeno je 242. Broj birača koji su upisani u poseban birački spisak je 25.397, a glasalo je njih 11.524. Izborna lista "Slovaci zajedno" osvojila je 2.232 glsaova, odnosno 20,75 odsto, dok je izborna lista "Služimo samo slovačkom narodu", matica slovačka u Srbiji, Juraj Červenak" osvojila je 8.406, odnosno 78,15 odsto.

Za Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine, od 194 biračka mesta, obrađeno je njih 190. U birački spisak upisano je 2.795 birača, a glasalo je 681 birača. Izborna lista "Slovenci zajedno" osvojila je 671 glas, odnosno 98,53 odsto. To je jedna jedina izborna lista.

Što se tiče Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine od 134 biračka mesta, obrađeno je 130. U birački spisak upisano je 2.232 birača, a glasalo je njih 677. Izborna lista "Senjuk - Filip Pronek" osvojila je 372 glasa, odnosno 54,95 odsto, a izborna lista "Ujedinjeni Sremska Mitrovica, Novi Sad Inđija, Vrbas i Kula", osvojila je 300 glasova, odnosno 44,31 odsto.

Za Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine obrađeno je 384 biračka mesta od 396 biračkih mesta. U birački spisak upisano je 20.531, a glasalo njih 7.158. Izborna lista "Hrvatska nacionalna vizija" osvojila je 4.597 glasova, odnosno 65,65 odsto, "Složno za HNV" osvojila je 1.297 glasova, ili 18,57 odsto i "Savez Hrvata Vojvodine: Sve po planu 2026" osvojila je 992 glasa, odnosno 14,17.

Za Nacionalni savet crnogorske nacionalne manjine od 312 obrađeno je 303 biračka mesta. Broj birača upisanih u poseban birački spisak je 10.856, a glasalo je 2.314. Izborna lista "Crnogorski elektori Srbije, profesor doktor Čedomir Čupić" osvojila je 1.301 glas, odnosno 65,48 odsto, a izborna lista "Dragoljub Malović - Jedinstveni" osvojila je 636 glasova, odnosno 32,01 odsto.

Što se tiče Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine od 104 biračka mesta, obrađeno je 101. Upisano je 1.494 birača, a glasalo je njih 681. Izborna lista "Češka lista" osvojila je 363 glasa, odnosno 53,30 odsto, lista "Česi pobeđuju" osvojila je 164, odnosno 24,08 odsto i lista "Česi zajedno" osvojila je 144 glasa, odnosno 21,15 odsto.

Predsedavajući sednicom RIK Marko Janković istakao je da je tokom izbora uočeno 161 greška, od koji su 72 teške i 89 lakih.

Članica RIK-a Sofija Mandić izjavila je da je na ove izbore izašao mali broj glasača, odnosno svega između 30 i 40 odsto. Na elektorskim skupštinama, održanim 8. novembra 2026.godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije, izabrani su članovi nacionalnih saveta goranske i ruske nacionalne manjine.

Za listu Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine, čiji je nosilac Milovan Ćurčić, glasalo je jednoglasno 30 elektora, čime je izabrano svih 19 članova ovog nacionalnog saveta.

Za listu Nacionalnog saveta goranske nacionalne manjine, čiji je nosilac Amir Kajkuš, jednoglasno je glasao 21 elektor, čime je izabrano svih 15 članova ovog nacionalnog saveta. U Srbiji su u nedelju održani izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a na njima su se birali članovi nacionalnih saveta 23 nacionalne manjine.

Pravo glasa imalo je ukupno 481.785 birača, koji su glasali na 949 biračkih mesta. Za izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina proglašene su 52 izborne liste, a odštampano je 482.849 listića.

Rezultate neposrednih izbora objavljuje Republička izborna komisija u roku od 96 časova od završetka glasanja.

U roku od tri dana od utvrđivanja konačnih rezultata, RIK donosi rešenje o dodeli mandata članova nacionalnog saveta kandidatima sa izbornih lista prema njihovom redosledu na izbornoj listi, počev od prvog kandidata sa liste.

Kada je reč o izborima putem elektorske skupštine, njih sprovodi odbor od tri člana koje imenuje RIK i odbor odmah po završetku glasanja utvrđuje rezultate i saopštava ih na elektorskoj skupštini.

U roku od tri dana od utvrđivanja konačnih rezultata izbora, odbor donosi rešenje o dodeli mandata članova nacionalnog saveta kandidatima sa lista kandidata prema njihovom redosledu na listi.

(Tanjug)

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