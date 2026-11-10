JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Utorak
15.00 Kolčester U21 - Čarlton U21 GG (1.23)
20.00 Barton - Nots kaunti GG (1.48)
21.00 PSŽ (Ž) - Bajern Minhen (Ž) GG (1.55)
Kvota: 2.82
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