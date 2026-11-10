Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za igru "GG"

Немања Пејчић

10. 11. 2026. u 10:25

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TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњих предлога за игру ГГ

Foto: MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Utorak

15.00 Kolčester U21 - Čarlton U21 GG (1.23)

20.00 Barton - Nots kaunti GG (1.48)

21.00 PSŽ (Ž) - Bajern Minhen (Ž) GG (1.55)

Kvota: 2.82

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