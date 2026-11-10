Ekonomija

NOVA PRAVILA ZA PENZIONISANJE OD 1. JANUARA 2027: Fond PIO objavio detalje

Д.К.

10. 11. 2026. u 11:00

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REPUBIČKI fond za penzijsko invalidsko osiguranje (PIO) saopštio je danas da će, u skladu sa Zakonom o PIO, od 1. januara 2027. godine važiti novi uslovi za odlazak u penziju.

НОВА ПРАВИЛА ЗА ПЕНЗИОНИСАЊЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2027: Фонд ПИО објавио детаље

D.N.

-  Kada je reč o starosnoj penziji, žene će u 2027. moći da se penzionišu sa navršene 64 godine i dva meseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Kada su u pitanju muškarci, uslovi su nepromenjeni, pa oni kao i do sada u starosnu penziju mogu da odu sa navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja - objavljeno je na sajtu PIO fonda.

Podsećaju i da će se uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene pomerati za po dva meseca sve do 2032. godine, kada će biti izjednačeni sa uslovima propisanim za muškarce: 65 godina života uz minimalnih 15 godina staža osiguranja.

Uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju koji važi i za žene i za muškarce, bez obzira na godine života je 45 godina staža osiguranja.

Zaposleni koji žele da ostvare pravo na starosnu penziju po uslovima koji važe u 2026. godini treba da raskinu radni odnos najkasnije sa 30. decembrom. Zahtev bi trebalo da podnesu najkasnije do 31. decembra, a to mogu da učine na šalterima Fonda PIO, zatim preko elektronskog servisa e-Šalter na sajtu Fonda (www.pio.rs) ili preporučeno poštom. Podnošenje zahteva 1. januara 2027. i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važe u 2027. godini.

(Kurir Biznis)

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