DEJAN ŠOŠKIĆ DAO INTERVJU ZA "VIJESTI": Otkrio šta očekuje od Crne Gore i da li sebe vidi kao premijera
DEJAN Šoškić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i kandidat Studentske liste, u intervjuu za podgoričke Vijesti govorio je o odnosima Srbije i Crne Gore, kao i o planovima opcije koja je pobedila na izborima.
Studentska lista, kazao je on, insistira na reviziji poslovanja državnih preduzeća i vraćanju nezakonito stečenog novca u budžet Srbije, kao i na ispitivanju eventualnih spornih finansijskih tokova prema Crnoj Gori.
Na pitanje kako ocenjuje sadašnje odnose Srbije i Crne Gore, i šta bi buduća vlast u Beogradu trebalo da učini da ih unapredi, Šoškić je rekao:
- Verujem da Srbija treba da uspostavlja, neguje i razvija dobrosusedske odnose sa svim državama u regionu, a posebno sa Crnom Gorom, s kojom postoji naročiti nivo bliskosti, rođačkih veza i prijateljstva među našim građanima. Uveren sam da je sve političke nesuglasice moguće prevazići uz dobru volju i viziju bratske saradnje i dobrobiti za sve naše građane. Od zvanične Podgorice prema Beogradu očekujem isto ono što očekujem od Beograda prema Podgorici, saradnju, prijateljstvo i podršku u nastojanjima koja vode regionalnom razvoju i podizanju kvaliteta života naših građana. Prethodni režim je veoma mnogo radio na podelama i sukobljavanju u našem društvu. Slično se ponašao i u odnosima sa susednim državama u regionu. Njihovim odlaskom stvaraju se realni preduslovi da Srbija postane zemlja koja iskreno podržava fundamentalne vrednosti civilizovanih zemalja i faktor stabilnosti i saradnje u regionu.
Šoškić je dodao da će Srbija afirmacijom programskih opredeljenja Studentske listeponovo postati demokratska zemlja koja podstiče ljudska i građanska prava, stabilnost i saradnju u regionu.
- U tom kontekstu, dobra volja za saradnjom političkih struktura i u Crnoj Gori i u Srbiji učiniće da sva postojeća otvorena pitanja lakše nađu svoje rešenje i verujem da u centru pažnje političkih struktura u obe zemlje treba da budu rast kvaliteta života i prava i slobode naših građana.
Na pitanje o finansijskoj reviziji poslovanja velikih državnih preduzeća, Šoškić je rekao:
- Da. Studentska lista insistira da se izvrši revizija projekata, ugovora i funkcionisanja javnih preduzeća u skladu sa Ustavom, zakonima i pravilima profesionalne etike. Cilj je i da se dugoročno, sistematski i u skladu sa zakonima, međunarodnim pravom i pravilima dobre prakse radi na vraćanju nelegalno stečenog novca u budžet Republike Srbije. Cena koju smo kao građani platili zbog nezakonitog i koruptivnog postupanja prethodne političke vlasti sigurno je ogromna i moći će okvirno da se proceni tek okončanjem postupaka koji su pred nama i koji će trajati verovatno godinama.
Na pitanje da li će biti ispitano da li je novac iz srpskih državnih kompanija završavao u Crnoj Gori, on je odgovorio: "Naravno".
- Ispitivanje ukupnog poslovanja javnih preduzeća biće predmet analize i potencijalnih istražnih radnji i krivičnih postupaka. Preduzeća iz Srbije koja posluju u drugim državama moraju biti faktor stabilnosti u tim drugim zemljama i faktor saradnje Srbije s tim drugim državama - rekao je on, i potom odgovorio na pitanje o uređivačkoj politici crnogorskih medija naklonjenih bivšim vlastima.
- Studentska lista zahteva da se sva potencijalna nelegalna postupanja procesuiraju u skladu sa zakonom. Ovo se posebno odnosi na funkcionisanje javnog sektora Republike Srbije. Verujem da se pozitivne promene u uređivačkim politikama medija već osećaju, a da će puno i nezavisno funkcionisanje Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Republike Srbije, uz saradnju nadležnih državnih organa Republike Crne Gore i Srbije, ovu materiju uspešno dovesti u sklad sa tekovinama uređenih i naprednih država.
O spekulacijama da bi mogao da bude kandidat za predsednika Vlade Srbije, Šoškić je kratko odgovorio:
- Studentska lista će blagovremeno obavestiti javnost o svojim kandidatima za formiranje izvršne vlasti. Ja sam kandidat za poslanika u Skupštini i potpuno sam zadovoljan tim statusom.
(Vijesti)
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