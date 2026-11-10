Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote

Немања Пејчић

10. 11. 2026. u 09:05

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са две реалне квоте

DANIEL STILLER/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Utorak

16.00 Al Mokavlun - Ve SC 1 (1.63)

18.45 Heken (Ž) - Čelsi (Ž) |1+&2+ (1.31)

Kvota: 2.14

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