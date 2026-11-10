LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Utorak
16.00 Al Mokavlun - Ve SC 1 (1.63)
18.45 Heken (Ž) - Čelsi (Ž) |1+&2+ (1.31)
Kvota: 2.14
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