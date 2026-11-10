Počeo Završni masters: Sabalenka startovala pobedom, Andrejeva razbila Svitolinu (VIDEO)

POČEO za Završni masters za teniserke.

FOTO: Wu Xiaoling / Xinhua News / Profimedia

Arina Sabalenka je pobedila Karolinu Muhovu sa 7:6(2), 7:5 i uspešno krenula ka prvoj tituli na ovom turniru.

Ona je propustila dve prilike da osvoji pehar, pošto je u finalima gubila 2022. i 2025. godine. To će pokušati da uradi sada u Indijan Velsu.

U prvom setu je uspela Sabalenka dva puta da se vrati iz minusa. Čehinja je servirala za set, no nije uspel to da iskoristi, pa je Beloruskinja napravila brejk i potom došla do prednosti.

Drugi deo meča protekao je u velikoj borbi. Viđeno je pet brejkova, jedan više je napravila druga na VTA listi, što je značila da je ostvarila trijumf posle jednog sata i 54 minuta.

Opening her 2026 FAGE WTA Finals campaign with a victory! @SabalenkaA | #FAGEWTAFinals https://t.co/SW9aBeTa1T — wta (@WTA) November 9, 2026

U drugom meču grupe B šampionka Rolan Garosa, Mira Andrejeva, ubedljivo je savladala Elinu Svitolinu sa 6:4, 6:0 i najavila je da bi mogla mnogo u Sjedinjenim Američkim Državama.

Drugo kolo na Završenom mastersu donosi duele Svitolina - Muhova, odnosno Sabalenka - Andrejeva.

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