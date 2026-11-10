CEO SVET GLEDA U ABU DABI: Počeo sastanak delegacija SAD, Rusije i Ukrajine (VIDEO)
TRILATERALNI razgovori između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine u Abu Dabiju biće fokusirani na razvoj novog kontinentalnog sistema bezbednosti u postkonfliktnom periodu, preneo je danas TASS pozivajući se na neimenovani izvor iz ruskog pregovaračkog tima.
Počeli trilateralni pregovori
Trilateralni pregovori u kojima učestvuju delegacije Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine počeli su u Abu Dabiju, javio je izvor RIA Novosti.
Delegacije stigle na mesto održavanja pregovora
Sve delegacije – ruska, ukrajinska i američka – stigle su na mesto pregovora u Abu Dabiju, prenose ruski mediji.
Ruska delegacija se uputila ka mestu pregovora
Ruska delegacija se uputila ka mestu gde će se održati trilateralni pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajinom, prenose ruski mediji.
Ukrajinska delegacija stigla u Abu Dabi
Ukrajinska delegacija je doputovala u Abu Dabi, izvestio je šef kabineta Vladimira Zelenskog Kiril Budanov, a prenosi TASS.
SAD traže uključivanje Evrope u mirovni proces za Ukrajinu
Američki izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof zalagaće se za direktno učešće Evrope u budućim pregovorima o okončanju rata u Ukrajini, vršeći pritisak na Rusiju da prihvati njeno uključivanje, izjavili su danas američki zvaničnici.
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Ovo će biti teme trilateralnih pregovora SAD, Ukrajine i Rusije
- Razgovori u Abu Dabiju biće fokusirani na ključne aspekte razvoja novog kontinentalnog sistema bezbednosti u postkonfliktnom periodu. Učesnici će se fokusirati na razvoj mehanizama za sprečavanje pretnji i jačanje regionalne stabilnosti - rekao je izvor.
On je dodao da je okončanje rata u Ukrajini, iako ključno pitanje na trilateralnim pregovima, nije i jedino.
- Ukrajinsko rešenje, iako kritično pitanje, samo je jedna tačka u ovoj diskusiji velikih razmera, podređena glavnom cilju stvaranja sveobuhvatne i nedeljive bezbednosne arhitekture za ceo kontinent - rekao je izvor, piše Tanjug.
Rusku delegaciju na pregovorima u Abu Dabiju čini pet članova, uz šest stručnjaka.
Trilateralne konsultacije između Moskve, Kijeva i Vašingtona održaće se 10. i 11. novembra iza zatvorenih vrata bez prisustva medija.
U ukrajinskoj delegaciji su šef Spoljne obaveštajne službe Rustem Umerov, šef kabineta Vladimira Zelenskog Kiril Budanov, predsednik frakcije Sluge naroda David Arahamija, njegov zamenik Sergej Kislica, zamenik načelnika Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Vadim Skibicki i načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andrej Gnatov, preneo je RT Balakan.
Sjedinjene Države na sastanku će predstavljati specijalni izaslanici Donalda Trampa, Stiven Vitkof i Džared Kušner. Prema pisanju medija, nakon pregovora u Abu Dabiju američki izaslanici mogli bi da posete Rusiju radi sastanka sa Vladimirom Putinom, ali ova poseta zasad nije zvanično potvrđena.
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