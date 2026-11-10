"Ostvarenje sna": Miljan Krpić oduševljen posle poziva Paunovića da igra za Srbiju

FUDBALER Miljan Krpić nije mogao da sakrije oduševljenje što je dobio poziv za reprezentaciju Srbije za mečeve Lige nacija protiv Nemačke i Grčke.

FOTO: FSS

Igrač Đera je u intervjuu za FSS otkrio kako je došlo do poziva.

- Bio sam u kolima, putovao sam iz Mađarske ka Srbiji. Išao sam kući na odmor i stvarno nisam očekivao poziv. Pozvao me je sekretar i tako sam saznao. Bio sam presrećan. Ostvarenje sna... I to stvarno mislim. Prvo sam pozvao porodicu, ujake, mamu i tatu. Bilo je i suza, naravno, suza radosnica - rekao je Krpić.

Podelio je i utiske posle razgovora sa selektorom Veljkom Paunović prilikom okupljanja u Staroj Pazovi.

- Prvi put sam ovde bio pre četiri ili pet godina sa U19 selekcijom. Uslovi su sjajni, sve deluje na svetskom nivou. Sa selektorom sam razgovarao pre ručka. Rekao mi je šta treba da radim i kako treba da se ponaša jedan reprezentativac. Sada sve zavisi od mene. Došao sam da se pokažem i da dokažem sebi da mogu da igram na najvišem nivou.

FOTO: FSS

U Srbiji se priseća saradnje sa Žarkom Lazetićem u TSC-u, dok u Mađarskoj ističe trenera Balaža Borbelija.

- U Topoli mi je bila prva seniorska godina. Žarko Lazetić je bio trener, završili smo sezonu na drugom mestu i od njega sam mnogo naučio o tome kako profesionalac treba da se ponaša na terenu i van njega. Izdvojio bih i Balaža Borbelija, koji mi je dao šansu u Đeru i sa kojim smo osvojili titulu. Od trenera sam uvek slušao da moraš da daš maksimum i da radiš više od drugih ako želiš da uspeš. I sam se vodim time da se bez individualnog rada teško dolazi do uspeha.

Kao vezista je stigao u Đer, a sad igra u srcu odbrane.

- Mnogo mi znači što sam igrao zadnjeg veznog. Sada mi je kao štoperu lakše kada treba da igramo sa loptom. Imam još dosta stvari koje želim i moram da popravim, pre svega u odbrani, u skoku i proceni lopte. Verujem da ću to uz individualni rad i rad sa trenerima podići na dobar nivo.

Kao iz topa je odgovorio na pitanje ko mu je bio idol dok je odrastao i gradio karijeru.

- Nemanja Vidić.

Prisetio se i prošle sezone u kojoj je Đer prekinuo dominaciju Ferencvaroša i osvojio titulu.

- Ferencvaroš je imao ozbiljne igrače i ozbiljnog trenera, ali mi smo kao ekipa bili jedno i mislim da nam je to mnogo pomoglo. Kako je prvenstvo odmicalo, svi smo počeli da verujemo da možemo da osvojimo titulu i na kraju se to ispunilo. Uz ovaj poziv u reprezentaciju, to je najveće dostignuće u mojoj karijeri do sada.

Otkrio je da je postojao poziv da igra za Mađarsku, ali za njega nikad nije bilo dileme za koga treba da nastupa.

- Razgovarao sam sa Rosijem, bilo je priče da bih mogao da dobijem poziv. Moja želja je uvek bila da igram za Srbiju, za svoju zemlju. Verovao sam da će u nekom trenutku stići poziv Srbije. Mislim da sam sada na mestu na kojem želim da budem.

FOTO: FSS

Koliko je važan igrač u prvaku Mađarske, pokazuje i to da je kapiten ekipe.

- Otkako sam postao kapiten, stekao sam više iskustva i postao zreliji. Imam veliku obavezu prema ekipi. Kad se izgubi, naravno da će zvati kapitena da priča. Meni to ne pada teško. Pokušavam i na mađarskom, ali je jezik stvarno težak. Bolje mi ide na engleskom, uz prevodioca.

Krpić je naknadno dobio poziv, tačnije kad se znalo da Strahinja Pavlović neće moći da nastupi.

- Nadam se da sa Strahinjom nije ništa ozbiljno i od srca mu želim brz oporavak. Srećan sam što sam ovde i daću sve od sebe da se pokažem u najboljem svetlu. Pratio sam prethodne utakmice. Mislim da imamo veliki kvalitet i da će vreme to pokazati. Najvažnije je da imamo dobru hemiju u ekipi. Pred nama su dva teška protivnika, ali verujem u nas i verujem da možemo da napravimo dobar rezultat.

Iskoristio je priliku da pozove decu da napune tribine stadiona "Rajko Mitić" i pruže podršku reprezentaciji.

- Nadam se da će mališani doći u što većem broju. Znam da svaki momak koji je ovde pozvan daje sto odsto od sebe. Pozivam decu da dođu, da nas gledaju i bodre, i nadam se da ćemo pobediti - zaključio je Krpić.

Podsetimo, Srbija 13. novembra dočekuje Nemačku, a tri dana kasnije gostuje Grčkoj u Ligi nacija.

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